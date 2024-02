Bilim insanları görme engelli kişiler için rehber robot köpek geliştirdi: Konuşuyor, engelleri aşıyor ve hatırlayabiliyor

Projede yer alan Profesör Wasim Ahmad bu tarz bir robotun geliştirilmesi sırasında en çok zorlanılan şeyin çevrenin nasıl öğrenileceği olduğunu ifade etti.

Meslektaşı Dr. Olaoluwa Popoola ise açık havalarda, GPS sisteminin mükemmel performans gösterdiğini fakat kapalı alanlarda sinyallerin bozulmaya açık olduğunu bunun da proje için önemli bir dezavantaj olduğunu ifade etti.

NESNE VE ENGELLERİ HATIRLIYOR VE KAÇINIYOR

Mühendisler RoboGuide'ı Glasgow'daki Hunterian Müzesi çevresinde tasma ile gezdirdi.

Prof. Ahmad şunları söyledi: "Bilgisayar görüntüleme kullanıyoruz, tüm ortamı tarayan 3D teknolojisini kullanıyoruz. Her bir nesnenin, her bir direğin, her bir engelin nerede olduğunu anlar ve bunları hatırlar. Ayrıca anımsar."

Prof. Ahmad şunları da ekledi: "İkinci şey nesne veya engelden kaçınma - bunu çoklu sensörleri kullanarak geliştirdik. Üçüncü olarak entegre ettiğimiz teknoloji etkileşimdir."

KONUŞMA YAPABİLİYOR

Dr. Popoola şunları söyledi: "Büyük dil modellerini entegre ettik, RoboGuide böylece akıllı konuşmalar yapabiliyor."

Mühendisler, bölgedeki görme engelli kişileri rehber köpeği test etmeye davet etti.

Katılımcı Kyle Somerville şunları söyledi: "Kesinlikle, bunu gelecekte kişisel olarak kullanırdım. Bu denemek isteyecek veya kesinlikle kullanacak bir sürü tanıdığım var."