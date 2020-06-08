Bilim insanlarından Mark Zuckerberg'e çağrı: 'Donald Trump'ı durdurun!'

ABD'de yaşanan olaylar Başkan Donald Trump'a olan öfkeyi de alevlendirdi. George Floyd'un öldürülmesinin ardından tepki çeken paylaşımlara imza atan Donald Trump, yaşananlardan sonra bir çok çevreden tepkiyle karşılaştı. Bu çevrelerden biri de çeşitli üst düzey görevlerde bulunan bilim insanlarından oluşuyordu. Bilim insanları bu kez Donald Trump'ın paylaşımlarını engellemeyen ve bu yüzden şirket içinde dahi tepki gören Mark Zuckerberg'e çağrı yaptı.

BİLİM İNSANLARINDAN MARK ZUCKERBERG'E MEKTUP

140'tan fazla bilim insanı, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e harekete geçmesi konusunda bir mektup yazdı. Bilim insanları yazdıkları mektupta, Mark Zuckerberg'in, Donald Trump'ın yanlış bilgiler veren ve tahrik edici açıklamalarına bir dur demesini istedi. 140'tan fazla önde gelen isim, ABD Başkanı'nın bu paylaşımlarının engellenmesi gerektiğini savundu ve Zuckerberg'i daha katı politikalar uygulamaya davet etti. Bilim insanlarına göre Trump özellikle ''Yağma başlarsa ateş de başlar.'' paylaşımı ile açıkça şiddeti kışkırtıyor ve başkanın bu gibi tüm paylaşımlarının da bu yüzden engellenmesi gerekiyor.