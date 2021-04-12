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Bilim insanlarından uyarı: Antarktika buz sahanlığının üçte birinden fazlası çökebilir

12.04.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, küresel ısınmanın Antarktika kıtasının buz sahanlığının üçte birinin çökmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanlarından uyarı: Antarktika buz sahanlığının üçte birinden fazlası çökebilir

İngiltere'nin Reading Üniversitesinden bilim insanları, sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımladıkları araştırmada, küresel ortalama sıcaklığın endüstri öncesi dönemin 4 santigrat derece üzerine çıkması halinde Antarktika'daki buz sahanlıklarının yüzde 34'ünün çökeceği, buz sahanlığı alanının yüzde 67'sinin yok olacağı öngörüsünü yaptı.

İŞTE EN KÖTÜ SENARYO

Kıta sahanlığının ısınmaya bağlı durumuna ilişkin olası senaryoları değerlendirebilmek için detaylı bir bölgesel iklim modellemesi yapan araştırmacılar, en kötü senaryoda yaklaşık 500 bin kilometrekarelik buz sahanlığının çökeceği ve kıtadan koparak sürüklenebileceğini ortaya koydu.

Buz sahanlığının çökmesi durumunda, kıta buzullarının eriyerek denize karışmasının hızlanacağına dikkati çeken araştırmacılar, bunun küresel deniz suyu seviyesini kayda değer ölçüde artırabileceği uyarısında bulundu.

'DEV BİR ŞİŞENİN AĞZINDAKİ TIPANIN ÇIKMASI GİBİ OLUR'

Araştırmanın baş yazarı, Reading Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Ella Gilbert, "Buz sahanlıkları karadaki buzulların eriyerek okyanusa akmasında bir tampon işlevi görüyor. Sahanlık çöktüğünde bu dev bir şişenin ağzındaki tıpanın çıkması gibi olur, hayal edilemez miktarda su bir anda buzullardan denize akmaya başlar." ifadelerini kullandı.

Antarktika'nın kuzeybatısındaki "Larcen B" buz sahanlığı Ocak-Mart 2002 arasında çöktükten sonra yok olma sürecine girmişti.

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"Paris Anlaşması" olarak bilinen, 2016 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar endüstri öncesi dönemin en fazla 2, tercihen 1,5 derece ile sınırlamayı tutmayı hedefliyor.

(AA)

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