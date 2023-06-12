Bilim kurgu filmlerinden fırladığını zannedebilirsiniz ancak gerçek! İşte Çin'de tanıtılan insanlı 'uçan daire'

UFO benzeri uçan dairenin görüntülerini bilim kurgu filmlerinden fırlamış sanabilirsiniz. Ancak bu görüntüler gerçek! Reuters'ın aktardığı bilgilere göre; UFO benzeri elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı 3 Haziran'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen bir forumda, bir test uçuşu sırasında sergilendi.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Çinli haber sitesi Shenzhen Pages'ın uçağın görüntülerini bu hafta Twitter'da paylaştığını belirtti.

YAPIMI ÜÇ YIL SÜRDÜ

Shenzhen iUFO Technology isimli bir şirketin yapımı üç yıl süren eVTOL uçağı, altı delikli bir kanal yapısına ve 12 kanatlı bir elektrik motoruna sahip ve hem karadan hem de sudan havalanabiliyor.

Manuel veya otopilot kullanımına izin veren 15 dakikalık bir uçuş kapasitesine sahip. Ayrıca maksimum 200 metre irtifaya çıkabiliyor ve saatte 50 km/s hıza ulaşabiliyor.

Kokpit, 'daire'nin merkezinde yer alan şeffaf kubbeli bir bölme kokpit olarak karşımıza çıkıyor ve bu bölme pilota çevresini 360 derece görebilme imkanı sunuyor.

Şirket, eVTOL uçağının küresel buluş patenti aldığını ve esas olarak turizm ve reklam amaçlı kullanılacağını söyledi.

