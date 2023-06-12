HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bilim kurgu filmlerinden fırladığını zannedebilirsiniz ancak gerçek! İşte Çin'de tanıtılan insanlı 'uçan daire'

Bilim kurgu filmlerinden fırladığını zannedebilirsiniz ancak gerçek! İşte Çin'de tanıtılan insanlı 'uçan daire'

12.06.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir teknoloji girişimi, Çin'de turistleri taşımak üzere tasarlanan insanlı bir 'uçan daire' uçağını tanıttı. UFO benzeri uçan daire, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen bir forumda yapılan test uçuşu sırasında sergilendi. Söylendiği kadarıyla yapımı üç yıl süren uçan daire, 15 dakikalık bir uçuş kapasitesine sahip ve saatte 50 km/s hıza ulaşabiliyor.

Bilim kurgu filmlerinden fırladığını zannedebilirsiniz ancak gerçek! İşte Çin'de tanıtılan insanlı 'uçan daire'

UFO benzeri uçan dairenin görüntülerini bilim kurgu filmlerinden fırlamış sanabilirsiniz. Ancak bu görüntüler gerçek! Reuters'ın aktardığı bilgilere göre; UFO benzeri elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı 3 Haziran'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen bir forumda, bir test uçuşu sırasında sergilendi.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Çinli haber sitesi Shenzhen Pages'ın uçağın görüntülerini bu hafta Twitter'da paylaştığını belirtti.

YAPIMI ÜÇ YIL SÜRDÜ

Shenzhen iUFO Technology isimli bir şirketin yapımı üç yıl süren eVTOL uçağı, altı delikli bir kanal yapısına ve 12 kanatlı bir elektrik motoruna sahip ve hem karadan hem de sudan havalanabiliyor.

iç3

Manuel veya otopilot kullanımına izin veren 15 dakikalık bir uçuş kapasitesine sahip. Ayrıca maksimum 200 metre irtifaya çıkabiliyor ve saatte 50 km/s hıza ulaşabiliyor.

Kokpit, 'daire'nin merkezinde yer alan şeffaf kubbeli bir bölme kokpit olarak karşımıza çıkıyor ve bu bölme pilota çevresini 360 derece görebilme imkanı sunuyor.

Şirket, eVTOL uçağının küresel buluş patenti aldığını ve esas olarak turizm ve reklam amaçlı kullanılacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede yeniden adlandırmak zorunda kalabilir!O ülkede yeniden adlandırmak zorunda kalabilir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kırsal' yanıtı: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacakCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kırsal' yanıtı: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak
İYİ Parti için bomba iddia! İstanbul, Ankara, İzmir... İYİ Parti için bomba iddia! İstanbul, Ankara, İzmir...
Anahtar Kelimeler:
Çin ufo uçak

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

Gram altın ve dolar/TL! ‘Mantıklı değil’ diyerek rakam verdiler

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'

Korkunç plan! Eski eşinin silikonlarını patlattı: 'Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor'

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

Yer: İstanbul! 17 yaşındaki genç kız yardım çığlığı attı, sokak ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.