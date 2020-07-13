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Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

Son dönemlerin en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, geniş arşivinde farklı türlerden kaliteli yapımlar barındırıyor. Bu yapımlar arasında bilim ile hayal gücünü bir araya getiren bilim kurgu dizileri ön plana çıkıyor. Peki Netflix'te yer alan en iyi bilim kurgu dizileri hangileri? Bu dizilerin konuları neler? Detaylar yazımızda...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Dizi izlemek isteyen birçok kişinin ilk adresi Netflix oluyor. Çünkü Netflix; bilim kurgudan romantiğe, aksiyondan komediye birçok yapımı arşivinde barındırır. Platform, büyük bir hayal gücünün bilimle desteklediği bilim kurgu dizileri söz konusu olduğunda ise hem orijinal yapımlarıyla hem de arşivine sonradan eklediği yapımlarla adından başarıyla söz ettiriyor. Siz de bir bilim kurgu dizisine başlamak istiyor ama hangisini izleyeceğinize karar veremiyorsanız aşağıdaki listeyi incelemeyi ihmal etmeyin!

5. THE 100 - IMDB: 7.7

Görsel 1

Konu: Dünyanın yok oluşunun ardından hayatta kalanlar, Ark isimli bir uzay istasyonunda yaşamaya başlar. Ancak kıyametten 100 yıl sonra kaynaklar tükenmek üzeredir. Bu sebeple dünyanın yaşanılabilir olup olmadığını öğrenmek için 18 yaşın altındaki 100 mahkum dünyaya gönderilir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Eliza Taylor, Paige Turco, Bob Morley

Yönetmen: Jason Rothenberg

4. THE UMBRELLA ACADEMY - IMDB: 7.9

Görsel 2

Konu: Zamanda yolculuk, süper güç, zihin kontrolü gibi güçlere sahip kardeşleR babalarının ölümünü aydınlatmak üzere bir araya gelirler. Ancak kardeşler arasındaki problemler ve ufuktaki büyük tehlike onları zor bir duruma sokar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Aidan Gallagher, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman

Yönetmen: Steve Blackman

3. ALTERED CARBON - IMDB: 8.1

Görsel 3

Konu: İnsanların zihinlerinin başka bedenlere aktarılabildiği bir dünyada ölüm artık söz konusu değildir. Takeshi Kovacs isimli bir mahkum ise buzda 250 yıl geçirdikten sonra başka bir bedende uyandırılır. Özgürlüğüne tamamen kavuşması için büyük bir gizemi çözmesi gerekir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Joel Kinnaman, Martha Higareda, Dichen Lachman

Yönetmen: Laeta Kalogridis

2. ORPHAN BLACK - IMDB: 8.3

Görsel 4

Konu: Sarah, bir metro istasyonundayken kendisine tıpa tıp benzeyen bir kadının intihar etmesine şahit olur. İçinde bulunduğu zor durumdan kurtulana kadar bu kadının yerine geçmeye karar verir. Ancak aralarındaki büyük benzerliğin ardında yatan büyük sır, Sarah'yı daha büyük bir tehlikenin içine sokar.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Tatiana Maslany, Jordan Gravis, Maria Doyle Kennedy

Yönetmen: John Fawcett, Graeme Manson

1. DARK - IMDB: 8.8

Görsel 5

Konu: Almanya'nın Winden isimli küçük bir kasabasında Erik adında bir çocuk kaybolur. Bu çocuğun kaybolma şeklinin 33 yıl önceki bir olayla benzerlik göstermesi, kasaba sakinlerini endişelendirir. Ortada, 3 nesli kapsayan büyük bir sır vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Louis Hofmann, Lisa Vicari, Andreas Pietschmann

Yönetmen: Baran bo Odar, Jantje Friese

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