Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Dizi izlemek isteyen birçok kişinin ilk adresi Netflix oluyor. Çünkü Netflix; bilim kurgudan romantiğe, aksiyondan komediye birçok yapımı arşivinde barındırır. Platform, büyük bir hayal gücünün bilimle desteklediği bilim kurgu dizileri söz konusu olduğunda ise hem orijinal yapımlarıyla hem de arşivine sonradan eklediği yapımlarla adından başarıyla söz ettiriyor. Siz de bir bilim kurgu dizisine başlamak istiyor ama hangisini izleyeceğinize karar veremiyorsanız aşağıdaki listeyi incelemeyi ihmal etmeyin!

Konu: Dünyanın yok oluşunun ardından hayatta kalanlar, Ark isimli bir uzay istasyonunda yaşamaya başlar. Ancak kıyametten 100 yıl sonra kaynaklar tükenmek üzeredir. Bu sebeple dünyanın yaşanılabilir olup olmadığını öğrenmek için 18 yaşın altındaki 100 mahkum dünyaya gönderilir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Eliza Taylor, Paige Turco, Bob Morley

Yönetmen: Jason Rothenberg

Konu: Zamanda yolculuk, süper güç, zihin kontrolü gibi güçlere sahip kardeşleR babalarının ölümünü aydınlatmak üzere bir araya gelirler. Ancak kardeşler arasındaki problemler ve ufuktaki büyük tehlike onları zor bir duruma sokar.