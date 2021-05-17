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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Yeni öneriler neler olacak?

17.05.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı için tarih belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantı tarihi ile ilgili mayıs ayının ortalarını işaret etmişti. 1 Haziran’a kadar geçerli olan kademeli normalleşme döneminin ardından alınacak kararlar bekleniyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Yeni öneriler neler olacak?

Bilim Kurulu toplantısında kademeli normalleşme ve koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı konuşuluyor. Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiyelerin ardından kademeli normalleşme dönemi sonrası alınabilecek kararlar, Kabine toplantısında görüşülecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında bu hafta normalleşme takvimi görüşülecek. Kritik toplantı öncesi açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs’ta Bilim Kurulu'nun toplanacağını açıklamıştı. Toplantının ardından Bakan Koca'nın yazılı ya da canlı yayında açıklama yapması bekleniyor.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Yeni öneriler neler olacakk

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin, "17 Mayıs 05.00'te tam kapanma sona eriyor, 05.00'ten sonra tam açılma mı olacak kontrollü normalleşme mi?" sorusu üzerine, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin 17 Mayıs 05.00'ten sonra hem Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var ardından Kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız.’’ cevabını vermişti.

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Fahrettin Koca bilim kurulu

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