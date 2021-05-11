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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte Bilim Kurulu toplantısı tarihi...

11.05.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirlerinin ve vaka sayılarının değerlendirileceği Bilim kurulu toplantısı için gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Bakan Koca önderliğinde toplanacak olan Bilim Kurulu'nda tam kapanma sürecinde gelinen durum incelenip değerlendirilecek. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte Bilim Kurulu toplantısı tarihi...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte Bilim Kurulu toplantısı tarihi...

Tam kapanma sürecinin ve koronavirüs tedbirlerinin konuşulacağı Bilim kurulu toplantısı için vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nı beklemeye koyuldu. Bakan Koca önderliğinde toplanacak olan Bilim Kurulu merakla bekleniyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısının ne zaman düzenleneceğini merak ediyor. Tam kapanmanın bitimine kısa bir süre kala bilim kurulu tarafından önerilecek olan yeni kararlar merakla bekleniyor. Önemli kararların alındığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bilim Kurulu, yeni tedbir kararlarının ardından geçtiğimiz Perşembe günü toplanmıştı. Fakat Bakanlar Kurulu öncesinde 17 Mayıs Pazartesi günü Bilim Kurulu'nun toplanması bekleniyor.

Erdoğan, tam kapanma sonrasında uygulanacak süreç için şunları söylemişti:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

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pandemi bilim kurulu tam kapanma

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