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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara 'İyi bir haber' dedi ve duyurdu: İlk koronavirüs aşısı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2020 16:37 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Koronavirüs aşısı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara 'İyi bir haber' dedi ve duyurdu: İlk koronavirüs aşısı...

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde aşı ve ilaç tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyı ilk kez hayvanlar üzerinde denediklerini ve olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Prof. Dr. Kara, açıklamasında "İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

asi


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