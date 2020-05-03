Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı var

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Türkiye, virüse karşı kararlı duruşunu devam ettirirken, güzel haberlerde gelmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin KOca, dün yaptığı açıklamada "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü" ifadelerini kullandı.

Normale dönüş için çalışmalar hızlanırken, sıcak havaların yaklaşması ve Ramazan Bayramı nedeniyle yetkililer gevşeme yaşanmaması konusunda uyarıyor.

TAŞIYICILARA DİKKAT!

Hürriyet Gazetesinde bugün Meltem Özgenç imzasıyla manşetten yayımlanan "36 bin hayalet taşıyıcı var" başlıklı habere göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da gevşeme olmaması konusunda uyarılarını yineledi.

HİÇ SEMPTOM GÖSTERMEYEBİLİR

Türkiye’de yaklaşık 36 bin hayalet taşıyıcı olabileceğini söyleyen Kara, hiç semptom göstermeden hastalığı geçiren bu koronavirüs taşıyıcıların tespiti için yeni testlerin yapılacağını belirtti.



