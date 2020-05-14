HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu Üyesi Demircan: AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil

Bilim Kurulu Üyesi Demircan: AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 09:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Prof. Dr. Ahmet Demircan, alışveriş merkezlerinin (AVM) önlerinde oluşan kuyruklara ilişkin, "Buna amaçsızca yüklenmenin, gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil." dedi. Demircan ayrıca, normalleşme kapsamında izin verilen yerlerde kurallara tam uyulması gerektiğini belirterek "Eğer vaka sayısında artış olursa belki tekrar kısıtlama gelme ihtimali de olabilir." şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Demircan: AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Demircan, vaka sayısındaki düşüş ile birlikte normalleşme adımları atarken tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizdi. Demircan, "Yeni tespit edilen vaka sayımız azalmakta. Entübe dediğimiz hasta sayımız da git gide azalmakta. Ara ara artışlar olabilir mi diye endişemiz var. Uzun soluklu bir maraton olan bu virüsle mücadeleyi güzel yürütebilmek için bazı normalleşme adımları atarken de tedbiri elden bırakmamak, gevşememek ve önlemlere sıkı şekilde devam etmek gerekir. En kısa sürede bu süreci atlatarak normal hayata dönmeyi diliyoruz" dedi.

AVM'LERDEKİ YOĞUNLUK

Prof. Dr. Demircan, evde kalınırsa virüsün enfekte edeceği kişi sayısının azalacağını belirterek,

"Ne kadar az hareket olursa bu virüs enfekte edecek kişi bulamıyor. Evde kalırsak virüsün enfekte edeceği kişinin ne kadar az olduğunu sokağa çıkma yasağında da gördük. Bu tecrübeyle sabit oldu. Bazı yerler açılmışken buna amaçsızca yüklenmenin, gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp, nokta atışı olarak o mağazaya girip, alıp çıkmaktır bunun doğru olanı. Maskeyi lütfen indirmeyin, maskesiz çıkmayın. Açılan berberler olsun, AVM’ler olsun izin verilen yerlerde kurallara tam anlamıyla uyalım ki geri dönüş olmasın. Eğer vaka sayısında artış olursa belki tekrar kısıtlama gelme ihtimali de olabilir. Lütfen bu imkanları iyi kullanalım gereksizse evimizde oturalım. Hareketi mümkün oldukça azaltalım. Ne kadar hareket az ise virüsün yayılımı ve pozitif çıkan insan sayısı az olur" diye konuştu.

'BAYRAM SONRASI ÇOK DAHA RAHAT OLACAĞIZ'

Prof. Dr. Demircan, Ramazan Bayramı'nda insanların kendi önlemlerini almaları gerektiğini vurgulayarak, "Çok daha sıkı gitseydik Ramazan Bayramı'nda kucaklaşabilir miydik? Ama bunu biraz daha ötelemekte fayda var. Kurban Bayramı’nda birlikte oturmak, birbirimizin elini öpebilmek için bu dönemleri sıkı tutmak lazım. Bu bayramda biraz uzaktan bayramlaşalım. Bu bayramda da ne kadar evde kalırsak inanın ki bayram sonrası çok daha rahat olacağız. Bu bayram önce kendimizin kısıtını koyalım" ifadesini kullandı.

'AŞIYI ÇOK ERKEN BEKLEMEMEK LAZIM'

Türkiye'de ve dünyada yürütülen aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Demircan, "Genel olarak her ülke çalışıyor. Bazıları belki işbirliği yaparak çalışıyorlar. Bu işin tam olarak temizlenmesinde; bağışıklığı artmış insanlarımızın çoğalması, virüsün enfekte edeceği insanların azalması ve aşı bularak toplumun çoğunu aşılarsak o zaman bu işi büyük oranda çözmüş olacağız. Laboratuvarlarda çalışmalar başlayacak, hayvan deneyleri, gönüllü insan deneyleri, bunlar en az 6-9 ay sürecek çalışmalar. Aşıyı çok erken beklememek lazım. Bazı ilaçları çabuk getiriyoruz, bazı testleri çabuk üretiyoruz ama aşı süreç alan bir şey. Aşıda biraz daha zamanımız var" dedi.

'TBF VE TVF’NİN KARARINI SEVİNÇLE KARŞILADIK’

Toplu yapılan müsabakaların riskli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demircan şunları kaydetti:

"Toplu müsabakalar, toplu yapılan bütün işlerde risk var. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bu kararı alınca sevinçle karşıladık. Doğru olduğunu düşünüyoruz. Futbolda da Sayın Bakanımız ve Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşmeler yapıldı. Artıları eksileri söylendi, söyleniyor da. Bu tür şeyler hareket getirici, bulaş riski olan şeyler diye düşünüyoruz. Bütün hareket ve bütün takım sporlarında temas riski yüksektir. Ona göre hareket etmek lazım."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Devir serisi sürüyor, büyük ikramiye 4 milyonu aştı! Devir serisi sürüyor, büyük ikramiye 4 milyonu aştı!
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın

En Çok Okunan Haberler

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

18 Mayıs da resmi tatil mi?

18 Mayıs da resmi tatil mi?

Diğer Haberler
Prof. Dr. Yıldız: Para virüs bulaştırabilir

Hayat normale dönerken tehlike de artıyor! Virüs...

12 yaşında, 6 ayda 100 hırsızlığın şüphelisi; esnafın kabusu oldu

12 yaşında 100 hırsızlığın şüphelisi! Esnafın kabusu oldu

Sayısal Loto sonuçları 13 Mayıs: Devir serisi sürüyor, büyük ikramiye 4 milyonu aştı!

Devir serisi sürüyor, büyük ikramiye 4 milyonu aştı!

Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 koronavirüs vakası çıktı

Nişan yapılan mahallede koronavirüs şoku! Sayı artıyor

Katliam yapmışlardı! Baba ve oğullarına ceza yağdı

Katliam yapmışlardı! Baba ve oğullarına ceza yağdı

'Evden çalışan koronavirüse yakalanırsa iş kazası sayılabilir'

'Evden çalışan koronavirüse yakalanırsa iş kazası sayılabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.