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  4. Bilim Kurulu Üyesi duyurdu! 'Omicron sonrası sırada o var!' Omicron BA.2 alt grubu ne kadar tehlikeli?

Bilim Kurulu Üyesi duyurdu! 'Omicron sonrası sırada o var!' Omicron BA.2 alt grubu ne kadar tehlikeli?

10.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Omicron dalgasının sona ermesi kuvvetle muhtemel dünyada baskın hale gelecek yeni varyantın ortaya çıkmasına bağlı olacaktır.” dedi. Mynet.com’a özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yamanel, Omicron’un BA.2 alt grubunun bulaşma hızına vurgu yaparak, maske – mesafe ve hijyen kurallarına maksimum seviyede uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Bilim Kurulu Üyesi duyurdu! 'Omicron sonrası sırada o var!' Omicron BA.2 alt grubu ne kadar tehlikeli?

Yasemin Artunç / Mynet Özel - Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Mynet.com’a özel açıklamalarda bulundu. Delta varyantından 70 kat daha hızlı yayılan Omicron, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Şimdiye kadar Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron varyantlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Prof. Dr. Yamanel Omicron’un BA.2 alt grubuna karşı dikkatli olmamız gerektiğini vurguladı.

OMICRON DALGASININ GEÇME SÜRESİYLE İLGİLİ ÖNGÖRÜNÜZ VAR MI?

Omicron varyantı şimdiye kadar oluşan tüm varyantlardan daha çok bulaşma ve yayılma özelliğine sahip. Bu nedenle Omicron dalgasının sona ermesi kuvvetle muhtemel dünyada baskın hale gelecek yeni varyantın ortaya çıkmasına bağlı olacaktır.

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OMICRON’DAN SONRA YENİ BİR VARYANT ÇIKABİLİR Mİ? ÇIKABİLECEK YENİ VARYANTIN COVID-19'UN ETKİSİNİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİRME İHTİMALİ VAR MI?

Tabii ki yeni varyantlar gelişebilir. Omicron sonrası oluşacak yeni varyantların COVID-19 kliniğini kötüleştirme ihtimali olduğu gibi çok daha iyi klinik tabloların görülme ihtimali vardır. Hatta yeni mutasyonlar sonrası tamamen ortadan kalkması bile söz konusu olabilir.

HATIRLATMA DOZLARI NE KADAR ARAYLA YAPILMALI? ÖZELLİKLE VİRÜSÜ GEÇİRMİŞ OLANLAR TEKRAR NE ZAMAN AŞI OLMALI?

Hatırlatma dozlarının ne kadar aralıklarla yapılması gerektiğine ilişkin net çalışmalar yok elimizde. Mevcut bilgilerle hem hastalığı geçirenlerde hem de aşı olanlarda antikor düzeyleri 3-6 ay gibi sürelerde minimum düzeylere iniyor gibi görünmekte. Bu nedenle koruyucu dozlar bu süreler göz önüne alınarak bilim adamlarınca tavsiye edilmelidir.

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MASKE KULLANIMIYLA İLGİLİ TAVSİYELERİNİZ NEDİR? AÇIK HAVADA MASKE TAKILMALI MI?

Omicron varyantı özellikle de Omicron’un BA.2 alt grubu gerçekten çok bulaşıcı. Bu nedenle maske-mesafe ve hijyen önlemlerine maksimum düzeyde uymalıyız. Kalabalık ortam varsa açık alanlarda da maske takılmasını öneriyorum.


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Prof. Dr. Levent Yamanel bilim kurulu
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