Bilim Kurulu Üyesi Emre Kayıpmaz: Temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye - Hırvatistan arasında gerçekleşen müsabaka sırasında Covid-19 testi pozitif çıkan Hırvat futbolcu Domagoj Vida hakkında konuştu. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Kayıpmaz, temaslı sporlarda kapalı alanlarda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Futbol sahalarının açık alanlar olduğunu ve ikili mücadelede uzun süreli bir temas olmadığını belirten Kayıpmaz, ancak futbol kafilelerinin birlikte geçirdiği kapalı alanların riskli olduğunu söyledi. Topluca yemek yenilen kapalı alanların, soyunma odalarının, birlikte seyahat edilen uçak ve otobüslerin bu kapsamda ekstra dikkat edilmesi gereken yerler olduğuna dikkat çeken Emre Kayıpmaz, bu alanlarda mutlaka maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

"BEN AYLARDIR KİMSE İLE TOKALAŞMADIM SEVDİKLERİMLE DAHİ SARILMADIM"

Futbol maçlarında saha içerisindeki mücadele sırasında birebir temasın çok uzun süreli olmadığını ancak maçtan önce veya sonra sarılmaların, tokalaşmaların ve kapalı alanlarda maskesiz mesafesiz bir arada bulunmanın riskli olduğunu belirten Emre Kayıpmaz, "Saha içerisindeki mücadeleyi değerlendirdiğimizde; belki futbolcular saha içerisinde birbirleri ile çok kısa süreli temas ediyorlar. Ama soyunma odaları var. Soyunma odalarında hep beraber giyiniliyor ve kapalı ortamlar buralar. Bunun haricinde maç öncesi maç sonrası birbirlerini tebrik amaçlı veya özlem gidermek amaçlı; tokalaşmak, sarılmak, bunların hepsi riskli davranışlar. Bildiğiniz gibi biz salgının başından beri el sıkışmayı, tokalaşmayı bırakmış durumdayız. Artık insanları gönül selamı ile selamlıyoruz, uzaktan selamlıyoruz. Örneğin ben aylardır kimse ile tokalaşmadım, sevdiklerimle dahi sarılmadım. Niye, eğer bende bir pozitif durum söz konusu ise onlara bulaştırmayayım diye. Kapalı ortamlarda bulaş riski daha fazla. Kısa sürede bile bu hastalığın, virüsün bulaşabildiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.