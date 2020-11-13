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Bilim Kurulu Üyesi Emre Kayıpmaz: Temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, futbol müsabakalarında riskin saha içerisindeki oyundan ziyade takım içinde birlikte geçirilen vakitlerde olduğunu belirterek, "Hastalığın kuluçka dönemi 2 ila 14 gün arasında değişebiliyor. Doğal olarak da sizin temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Emre Kayıpmaz: Temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye - Hırvatistan arasında gerçekleşen müsabaka sırasında Covid-19 testi pozitif çıkan Hırvat futbolcu Domagoj Vida hakkında konuştu. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Kayıpmaz, temaslı sporlarda kapalı alanlarda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Futbol sahalarının açık alanlar olduğunu ve ikili mücadelede uzun süreli bir temas olmadığını belirten Kayıpmaz, ancak futbol kafilelerinin birlikte geçirdiği kapalı alanların riskli olduğunu söyledi. Topluca yemek yenilen kapalı alanların, soyunma odalarının, birlikte seyahat edilen uçak ve otobüslerin bu kapsamda ekstra dikkat edilmesi gereken yerler olduğuna dikkat çeken Emre Kayıpmaz, bu alanlarda mutlaka maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

"BEN AYLARDIR KİMSE İLE TOKALAŞMADIM SEVDİKLERİMLE DAHİ SARILMADIM"

Futbol maçlarında saha içerisindeki mücadele sırasında birebir temasın çok uzun süreli olmadığını ancak maçtan önce veya sonra sarılmaların, tokalaşmaların ve kapalı alanlarda maskesiz mesafesiz bir arada bulunmanın riskli olduğunu belirten Emre Kayıpmaz, "Saha içerisindeki mücadeleyi değerlendirdiğimizde; belki futbolcular saha içerisinde birbirleri ile çok kısa süreli temas ediyorlar. Ama soyunma odaları var. Soyunma odalarında hep beraber giyiniliyor ve kapalı ortamlar buralar. Bunun haricinde maç öncesi maç sonrası birbirlerini tebrik amaçlı veya özlem gidermek amaçlı; tokalaşmak, sarılmak, bunların hepsi riskli davranışlar. Bildiğiniz gibi biz salgının başından beri el sıkışmayı, tokalaşmayı bırakmış durumdayız. Artık insanları gönül selamı ile selamlıyoruz, uzaktan selamlıyoruz. Örneğin ben aylardır kimse ile tokalaşmadım, sevdiklerimle dahi sarılmadım. Niye, eğer bende bir pozitif durum söz konusu ise onlara bulaştırmayayım diye. Kapalı ortamlarda bulaş riski daha fazla. Kısa sürede bile bu hastalığın, virüsün bulaşabildiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

"TEMASTAN HEMEN SONRA ALINAN TESTLER NEGATİF ÇIKABİLİYOR"

Koronavirüsünün bulaş tespitin de PCR testinin yanı sıra hastalık belirtilerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, "Semptom takibi de önemli. Yani belirtilerin takip edilmesi. Eğer oyunculardan bir tanesi Covid-19 açısından tipik belirtiler olan; boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, öksürük, nefes darlığı, halsizlik tarif ediyor ise bunların zaten test sonuçlarına bakılmaksızın oynatılmaması gerekiyor. Çünkü bir de maçın hazırlık dönemi var. Maçlara kafile halinde toplu taşıma araçlarında, sahalara bir arada gidilip geliniyor. Durum böyle olunca da bunların hepsi bulaş açısından risk. Maskesiz de olduğunuz zaman ciddi bir risk ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Riskli kişilerde testin sonucu temastan hemen sonra pozitifleşmeyebiliyor. Çünkü biz biliyoruz ki hastalığın kuluçka dönemi 2 ila 14 gün arasında değişebiliyor. Doğal olarak da sizin temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor. Bu yönüyle temaslı kişilerin 2 ile 14 gün arasında kendilerini izleyip, eğer herhangi bir belirti gösterirlerse, tekrar teste tutulup, pozitiflik saptanması halinde de hemen ilaç tedavilerinin başlanması gerekir" diye konuştu.

"RİSK SAHA İÇERİSİNDEKİ OYUNDAN ZİYADE BİRLİKTE GEÇİRİLEN VAKİTTEDİR"

Stadyumların açık alanlar olduğu için büyük bir risk barındırmadığını vurgulayan Emre Kayıpmaz, "Saha içerisindeki temasın çok çok büyük bir risk doğuracağını ben de düşünmüyorum. Ama şu bir gerçek ki; kafile birlikte yemek yiyor, birlikte vakit geçiriyor, birlikte seyahat ediyor. Bütün bunlar da pozitif çıkmış bir kişinin, takım arkadaşlarına veya teknik heyete virüsü bulaştırması açısından riskli durum mudur? Evet riskli durumdur. Zaten buna yönelik olarak da sık test yapmanın yolu açılmış durumda. Onlarla ilgili olarak da zaten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde veya Avrupa’da UEFA’da sıkı testlerle hastalığın takibi yapılıyor. Risk midir? Elbette bir risk vardır. Ama risk saha içindeki oyundan ziyade birlikte geçirilen vakittedir. Birlikte yemek yerken maskeler iniyor, kişiler arasındaki fiziki mesafe de korunamaz ise sıkıntı olur. Ya da o akşamki tabloda; maske yok, sarılma var, yakın temas var, vakit geçirme var, saha dışından bahsediyorum. Bu da riskli durumdur" dedi.

(DHA)

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