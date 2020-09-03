Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Ağır hasta sayısının daha da artması muhtemeldir

Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim” demişti. Bakan Koca, vaka artışına bağlı olarak ağır hasta sayısında da belli bir oranda artış olduğunu söylemişti. Son durumu değerlendiren Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ağır hasta sayısının çok arttığını ancak durumun hala kontrol altında olduğunu, insanların tedbirleri elden bırakması ile bu sayıların daha da katlanabileceğini belirtti.

'AĞIR HASTA SAYıSININ DAHA DA ARTMASI MUHTEMELDİR'

Son 1 aydır vakaların artış eğiliminde olduğunu belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, “Bildiğiniz gibi son 1 aydır ağır vaka sayısında bir artış söz konusu. Neredeyse ağır hasta sayımız bine yaklaşmış vaziyette. Yani yeni tanı konan hasta sayısı iyileşen hasta sayısının önünde gidiyor. Sonrasında, kronik hastalıkları olan ya da 65 yaş üzerindeki bireylerin de enfekte olması ile birlikte sonuç olarak ağır hasta sayımızda bir artış görüyoruz. Ağır hasta sayısının, önümüzün son bahar ve kış ayları olduğunu düşünürsek daha da artması muhtemeldir. Çünkü sadece korona virüs değil diğer solunum yolu enfeksiyonları da bilindiği üzere bu mevsimlerde artış gösterir. Bunların da artması ve zatürrenin de diğer etkenlerinin ortaya çıkması ve artış göstermesi ile birlikte ağır vaka sayısında bir miktar artış olacağını öngörebiliyoruz. Bunun da önüne geçebilmemiz için en önemli etkenler de tedbirlerdir” şeklinde konuştu.