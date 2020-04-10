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  4. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının yükselme döneminde olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. Özlü, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınına yönelik merak edilenleri YouTube hesabı üzerinden cevapladı.

“Bu süreç ne kadar devam edecek?” şeklindeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Özlü, yurttaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Özlü, “Bu tür zaman vermek hoş olmuyor insanların bu konuyla ilgili sabrını tüketmemek açısından. Biz şu anda en yoğun olduğumuz noktaya odaklanmak zorundayız. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın” dedi.

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Tevfik Özlü koronavirüs

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