HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den flaş koronavirüs açıklaması! Son 2 güne işaret etti

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den flaş koronavirüs açıklaması! Son 2 güne işaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs açıklaması geldi. Canlı yayında konuşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, son iki günde vaka sayısındaki artışın durduğunu belirterek genel bir alevlenme durumunun henüz oluşmadığına işaret etti

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den flaş koronavirüs açıklaması! Son 2 güne işaret etti

1 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların gevşetilmesi vaka sayılarında artışa neden oldu. Özellikle 15 Haziran'dan itibaren vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, başta İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü CNN TÜRK canlı yayınında A'dan Z'ye programında Uğur Önver'in sorunlarını yanıtladı. Bazı kentlerdeki vaka artışının nedeninin filyasyon ekiplerinin detaylı analizi ile belli olacağını kaydederek şu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

Yaşadıkları şehirden memleketlerine gittikleri için mi? Marketlerde alışverişlerin daha rahat yapılmasından kaynaklı mı vakalar arttı? Tatil için turizm bölgelerine giden insanlar mı vaka sayısını tetikledi? Bunlar Filyasyon ekibinin detaylı analiziyle ortaya çıkacaktır. Ancak genel bir alevlenme durumundan bahsetmemiz şu aşamada söz konusu değil. Bazı illerde risk var. Özellikle son iki günde artış hızı durdu. Tedbirli olmaya devam edersek bu yavaşlama devam da edecek. Maalesef maske ve mesafeyi koruyamıyoruz.

LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili Bilim Kurulu olarak bizim bazı tavsiyelerimiz oldu. Bu sınavlarda ek tedbir uygulanmasını önerdik. Toplu taşımada kalabalığın minimize edilmesi için bir takım önerilerde bulunduk.

Ne olur hafta sonu sınav öncesi ve sonrasında vatandaşlarımız sokağa çıkmasın, toplu taşımayı kullanmayalım. Çok zaruri değilse sınavdan önceki ve sonraki 3 saatte rahat rahat işlerini halletsinler.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Korkunç olay! 12. kattan beton zemine düştüKorkunç olay! 12. kattan beton zemine düştü
2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Kuzey Anadolu fayı sınırındaki Kastamonu için deprem uyarısı

O il için kritik uyarı! '7 ve üzeri deprem ihtimali yüksek'

Kayseri'de korkunç olay! 12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! 12. kattan beton zemine düştü

Kartal'da şiddetli yağış! Araç sürücüleri üst geçit altlarına böyle sığındı

Kartal'da şiddetli yağış! Araç sürücüleri üst geçit altlarına böyle sığındı

KKKA virüsü aşısı bulundu mu? Flaş gelişme: İnsanlar üzerinde denenecek

KKKA virüsü aşısı bulundu mu? Flaş gelişme

Sancaktepe'de bir binaya yıldırım düştü! Yangın çıktı

Sancaktepe'de bir binaya yıldırım düştü!

Beyoğlu'nda taksi şoförü motosikletten fırlayan polisi havada tuttu

Taksici motosikletten fırlayan polisi havada tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.