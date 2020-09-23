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Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den kritik sigara uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 21:24 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den, sigara içmek için maskesini çıkaranlarla ilgili önemli bir uyarı geldi. Özlü, "Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den kritik sigara uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde tırmanışa geçen koronavirüsle ilgili halka uyarıda bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı;

Sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar.

"DUMANI ÜFLERKEN VİRÜSÜ DAHA UZAK MESAFEYE YAYABİLİYOR"

Birlikte sigara içme kültürü yaygın. Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor.

Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu.

sigara


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