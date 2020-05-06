Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den, yeniden koronavirüse yakalanan kişiyle ilgili çarpıcı açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Fransa'da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak koronavirüs testi sonucunun pozitif bulunduğuna yönelik haberleri ihtiyatla karşılamak gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özlü "Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip" dedi.

Özlü, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı: