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Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den, yeniden koronavirüse yakalanan kişiyle ilgili çarpıcı açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 08:41 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Fransa'da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak koronavirüs testi sonucunun pozitif bulunmasıyla ilgili "Eğer doğru ise pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den, yeniden koronavirüse yakalanan kişiyle ilgili çarpıcı açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Fransa'da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak koronavirüs testi sonucunun pozitif bulunduğuna yönelik haberleri ihtiyatla karşılamak gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özlü "Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip" dedi.

Özlü, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

  • Bu olgunun filyasyon çalışmasının tam olarak yapılması ve Çin'le ilişkili bir kaynağın olmadığının netleştirilmesi şart.

  • Çünkü Çin'de ilk olgular Aralık başında fark edilse de, hastalığın Kasım hatta Ekim 2019'da başlamış olabileceği düşünülüyor.

  • Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü.

  • Olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz.

  • Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip.
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