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"Bilim Seyyahları" Arnavutluk’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

"Bilim Seyyahları" Arnavutluk’ta

İŞKODRA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Bilim Seyyahları" projesi, Balkanlar'daki ikinci durağı Arnavutluk'ta halkla buluştu.

"Bilim Seyyahları Balkanlar 3" projesinin ikinci aşaması, İşkodra Şeyh Şamia Medresesi iş birliğiyle ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrinde İşkodra Belediyesinin önünde yapıldı.

YTB Uzmanı Fatma İnce, burada yaptığı konuşmada, yaşayarak öğrenmenin en güzel örneğini gösteren Bilim Seyyahları projesini desteklemekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Üçüncüsü düzenlenen ve YTB tarafından destek verilen projeden dolayı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İşkodra Şeyh Şamia Medresesine teşekkür eden İnce, "Bilim Seyyahları projesi sayesinde Balkanlar’da yetişmekte olan gençlerimizin bilimle iç içe severek yetişmesini gözlemlemiş olmak, burada sizinle böylesi büyük bir organizasyonda olmak bizim için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam da 2015 yılında İstanbul'da başladıkları projeyi bugün 3 kıta ve 11 ülkede gerçekleştirdiklerini bildirdi.

YTB tarafından desteklenen projeyi İşkodra'daki bilimsever öğrenci ve insanlarla buluşturduklarını kaydeden Tekçam, "Biz bu projeyle gençlere, öğrencilere temel bilimleri sevdirmek, onları bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştırmak istedik. Ülkeler, okullar ve öğrenciler arasında bilim üzerinden kardeşlik köprüleri kurmak istedik." diye konuştu.

İşkodra Şeyh Şamia Medresesi Müdürü Kujtim Dervishi, projeyle gençlerin pratik faaliyetler aracılığıyla bilimsel etkinliklere ilgilerinin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Dervishi, proje aracılığıyla bilimsel ve eğitim alanındaki oluşuma katkıda bulunulacağını belirtti.

Konuşmaların ardından açılan, gün boyu İşkodralı bilim tutkunlarını ağırlayacak projenin bir sonraki ayağı Karadağ'ın doğusundaki Rojaye şehri olacak. Bilim Seyyahları projesi daha önce Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde de yapılmıştı.

Toplumun bilime ilgisini arttırmayı hedefleyen, öğrencilerin pratik yaparak öğrenme fırsatı yakaladığı "Bilim Seyyahları" projesi, 2015 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstanbul'da hayata geçirilmiş, YTB'nin de destekleriyle 2017 yılından itibaren ülke sınırlarını aşarak Balkanlar'da düzenlenmeye başlamıştı.

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