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"Bilim ve sanat" köy çocuklarının ayağına götürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Bekir Güler'in yürüttüğü, TÜBİTAK tarafından desteklenen "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesi kapsamında, köylerde kurulan kamplarda öğrenciler için bilim, doğa ve sanat etkinlikleri düzenleniyor - Dr. Bekir Güler: - "14 kişilik proje ekibimizle köy köy geziyoruz. Öğrencilerimizin doğadaki bilimi, sanatı, matematiği, fen bilgisini, resmi, müziği, hepsini bir arada görmelerini ve yerinde yaşamalarını istiyoruz"

SELİM BOSTANCI - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Bekir Güler'in yürüttüğü, TÜBİTAK tarafından desteklenen "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesi çerçevesinde, köylerde kurulan kamplarda öğrenciler için bilim, doğa ve sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Dr. Bekir Güler tarafından, Bartın'a bağlı köylerde yaşayan ortaokul öğrencilerinin çeşitli etkinliklerle bilim, doğa ve sanatla buluşturulması, bu doğrultuda farkındalıklarının artırılması amacıyla "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesi hazırlandı.

TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenmeye uygun görülen proje kapsamında köy kampları kurularak, öğrencilere yönelik bilim, doğa ve sanat etkinlikleri düzenlenmeye başlandı.

Ulus ilçesi Ulukaya köyünde 25 öğrencinin katılımıyla başlayan kampta proje ekibi, çocuklarla çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Bartın Üniversitesinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirildiğini söyledi.

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları ve öğretmen adaylarından oluşan rehber ekiple projeyi yürüttüklerini anlatan Güler, "Projemizin amacı, köylerdeki ortaokul öğrencilerine bilim ve sanat etkinliklerini ulaştırarak, bunların doğadaki yerlerini göstermek. Çünkü Bartın, mavi ve yeşili bir arada sunan, doğal zenginliklerin insan yaşamıyla bütünleştiği köylere sahip." dedi.

Güler, 14 kişilik proje ekibiyle köy köy gezdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin doğadaki bilimi, sanatı, matematiği, fen bilgisini, resmi, müziği, hepsini bir arada görmelerini ve yerinde yaşamalarını istiyoruz. Aynı zamanda bu etkinliklerle içinde yaşadıkları doğayı sevmelerini hedefliyoruz. Bu sayede sürdürülebilir topluma daha iyi hizmet edebileceğimizi, daha bilinçli bireyler yetiştirebileceğimizi, köylerdeki çocukların yaşadıkları doğaya daha bilimsel bakış açısıyla bakabileceğini düşünüyoruz."

- "Biz onların ayağına gidelim dedik"

Projenin çıkış noktasını geçen yıl uygulanan "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programının oluşturduğunu dile getiren Güler, "Tek bir yerde yapılan etkinliklere her öğrencinin katılmasının mümkün olmadığını gördük. Bunlara katılamayan, uzak olduğu için ulaşamayan köylerdeki öğrencilere ulaşmayı hedefledik. 'Biz onların ayağına gidelim' dedik." ifadelerini kullandı.

Güler, projeyle yaklaşık 30 köyde öğrencilere ulaşmayı planladıklarını bildirdi.

- Öğrenciler mutlu

Ulus 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Defne Kalender de kampta birbirinden farklı ve güzel etkinliklere katıldığını, birçok yeni bilgi edindiğini söyledi.

Kalender, "Arkadaşlarımızla farklı çalışmalar yapıyoruz. Mesela fen bilgisi dersinde gördüğümüz bazı konuları burada uyguluyoruz. Örneğin sabun yaptık ve sabunun yağ katılarak yapılmasına çok şaşırdım. Tabii öğretmenlerimiz bize bunun bilimsel açıklamasını yapıyor. Bu etkinliğin köyümüzde gerçekleştirilmesinden çok mutluyum." dedi.

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