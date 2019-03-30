"Bilişim Vadisi, Gebze'yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak"

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilişim Vadimiz, milli teknoloji hamlemizin önemli sac ayaklarından birisi. Bu vadi inşallah Gebze'yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak." dedi. AK Parti Gebze İlçe Başkanlığınca Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Varank, Gebze'nin güçlü sanayisi ve üretimiyle Türkiye'nin 2023 hedeflerine yoldaşlık ettiğini belirterek, 17 senede Türkiye'yi 3,5 kat büyütmelerinde Kocaeli'nin ve Gebze'nin büyük desteği olduğunu, bu yüzden Gebze'ye çok şey borçlu olduklarını söyledi. Kentin güzelliklerine güzellik katmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gecelerini gündüzlerine kattıklarını dile getiren Varank, Gebze'yi her alanda bölgesinin çekim merkezi haline getirecek yatırımlar yaparak ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirtti. Varank, eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaşıma, sosyal güvenlikten adalete pek çok alanda Gebze'yi ihya edecek adımlar attıklarını, hastaneler, yurtlar, spor tesisleri ve gençlik merkezleri kurduklarını anlatarak, "Gebze Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. Buraya bir millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Gebze-Halkalı banliyö tren hattını, 2 hafta önce kadar açtık. Böylece Gebze'yi, Marmaray'la boğazın altından geçip Halkalı'yla buluşturduk." diye konuştu.

Gayelerinin Gebze'nin potansiyelini hep daha ileriye taşımak olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, "Bunun için 17 yılda özel sektörün, 8,5 milyar liralık sermaye yatırımını destekledik. Üretim altyapısını daha da güçlendirecek organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri kurduk. Tüm bu yatırımlar, Gebze'ye iş ve aş olarak geri döndü. Gebze büyüdü, güçlendi ve gelişti." dedi. - "Gebze, teknolojinin de merkez üssü olmalı" Bakan Varank, "Gebze, teknolojinin de merkez üssü olmalı." diyerek, ülkenin ilk ve en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi'ni Gebze'de kurduklarını söyledi. Bu vadinin yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınmayı harekete geçireceğini dile getiren Varank, şöyle devam etti: "Bakanlığımız buraya 180 milyon lira kaynak tahsis etti. Yaptığımız bu yatırımın meyvelerini almaya başladık. Bakın daha dün çok önemli bir gelişme oldu. Bilişim Vadisi'yle Çin devi Huawei arasında iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol akıllı şehirlere odaklanıyor. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp, akıllı şehirlerle yeni ufuklar açmak istiyoruz. Tabii bunları 'milli teknolojiler', 'milli çözümlerle' hayata geçirmenin peşindeyiz. Bilişim Vadimiz, milli teknoloji hamlemizin önemli sac ayaklarından birisi. Bu vadi inşallah Gebze'yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak."