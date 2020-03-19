Bill Gates koronavirüs aşısının tarihini açıkladı

Bill Gates koronavirüs konusunda dünyayı uyaran ilk isim. Bu anlamda kendisine bir nevi kahin gibi davranılan Bill Gates'e dünyanın dört bir yanından binlerce soru yağıyor. Hiç çekinmeden katıldığı etkinlikler ve röportajlarda bu soruları yanıtlamaya çalışan Gates, bu kez Reddit kullanıcılarının meraklarını gidermek için Reddit'e konuk oldu.

BİLL GATES'TEN ÜLKELERE KARANTİNA ÖNERİSİ

Bill Gates, 10 dakikalık süre zarfı içerisinde Reddit kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Gates koronavirüsten nasıl kurtulacağına dair kendisine yöneltilen bir soruya; ''Eğer bir ülke test sürecini iyi yönetir ise ortalama 6-10 hafta içerisinde karantina uyguladığında çok daha az vaka görecek ve kendini yeniden açabilecektir.” diyerek cevap verdi. Reddit kullanıcılarının en çok merak ettiği soru ise koronavirüs aşısının ne zaman bulunacağıydı. Bill Gates'in soruya verdiği cevap ise oldukça şaşırttı.

BİLL GATES AŞININ MUHTEMEL TARİHİNİ AÇIKLADI

Bill Gates, bazı aşıların işe yaramayacağının farkında olarak çok sayıda koronavirüs aşısının üretilmesi gerektiğini söyleyerek ''Dünyayı korumak için milyarlarca aşıya ihtiyacımız olacak. Aşıların güvenli ve etkili olduğundan emin olmak için testler yapılması gerekiyor.'' dedi. Gates sözlerine ise şöyle devam etti; Her şey yolunda giderse 18 ay içinde bir aşımız olabilir.