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Bill Gates koronavirüs aşısının tarihini açıkladı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yıllar önceden tahmin ettiği söylenen Bill Gates, Reddit'te soru cevap etkinliğine katıldı. Reddit kullanıcılarının koronavirüs hakkındaki sorularını cevaplayan Bill Gates, koronavirüs aşısının bulunacağı tarihi de açıkladı.

Bill Gates koronavirüs aşısının tarihini açıkladı

Bill Gates koronavirüs konusunda dünyayı uyaran ilk isim. Bu anlamda kendisine bir nevi kahin gibi davranılan Bill Gates'e dünyanın dört bir yanından binlerce soru yağıyor. Hiç çekinmeden katıldığı etkinlikler ve röportajlarda bu soruları yanıtlamaya çalışan Gates, bu kez Reddit kullanıcılarının meraklarını gidermek için Reddit'e konuk oldu.

BİLL GATES'TEN ÜLKELERE KARANTİNA ÖNERİSİ

Bill Gates, 10 dakikalık süre zarfı içerisinde Reddit kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Gates koronavirüsten nasıl kurtulacağına dair kendisine yöneltilen bir soruya; ''Eğer bir ülke test sürecini iyi yönetir ise ortalama 6-10 hafta içerisinde karantina uyguladığında çok daha az vaka görecek ve kendini yeniden açabilecektir.” diyerek cevap verdi. Reddit kullanıcılarının en çok merak ettiği soru ise koronavirüs aşısının ne zaman bulunacağıydı. Bill Gates'in soruya verdiği cevap ise oldukça şaşırttı.

BİLL GATES AŞININ MUHTEMEL TARİHİNİ AÇIKLADI

Bill Gates, bazı aşıların işe yaramayacağının farkında olarak çok sayıda koronavirüs aşısının üretilmesi gerektiğini söyleyerek ''Dünyayı korumak için milyarlarca aşıya ihtiyacımız olacak. Aşıların güvenli ve etkili olduğundan emin olmak için testler yapılması gerekiyor.'' dedi. Gates sözlerine ise şöyle devam etti; Her şey yolunda giderse 18 ay içinde bir aşımız olabilir.

bill gates

Bill Gates'in açıklamaları kuşkusuz çok değerli. Zaten uzmanlar da koronavirüs aşısının birkaç ay içinde bulunamayacağını, aşılamanın başlaması için ortalama 1 yıllık bir süreyi gözden çıkartmak gerektiğini ifade ediyor. Fakat koronavirüs tedavisi için çeşitli ilaçların karışımı ile geçici çözümler üretilebilir ve enfekte olan insanlar tıpkı grip gibi kısa sürede bu virüsten kurtulabilir.

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