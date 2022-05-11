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Bill Gates koronavirüse yakalandı

11.05.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı. Gates yaptığı açıklamada "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım" dedi.

Bill Gates koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.

"İYİLEŞENE KADAR KARANTİNADAYIM"

İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım." ifadesini kullandı.

Gates, Kovid-19 salgını boyunca yoksul ülkelerin aşıya ve ilaca erişiminin savunucusu oldu.

Gates Vakfı, geçen ekim ayında, dar gelirli ülkelerin ilaç üreticisi Merck'in antiviral Kovid-19 hapına erişimini artırmak için 120 milyon dolar harcayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bill Gates
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