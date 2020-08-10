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Bill Gates Microsoft-TikTok anlaşması için endişeli!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 09:46 | Son Güncelleme

Biil Gates, olası Microsoft-TikTok anlaşması hakkında sessizliğini bozdu. Microsoft'un kurucusu ve eski patronu Bill Gates, Microsoft-TikTok anlaşmasının göründüğü gibi olmadığını ifade etti.

Bill Gates Microsoft-TikTok anlaşması için endişeli!

TikTok ile alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Neredeyse her gün ABD'li bir şirketin, TikTok'a talip olduğu konuşuluyor, yazılıyor ve de çiziliyor. TikTok'u satın almaya en çok yaklaşan şirket ise Bill Gates'in kurduğu Microsoft. Fakat anlaşma henüz gerçekleşmiş değil. Bill Gates ise olası bir anlaşma durumunda ortaya çıkabilecek sonuçları yaptığı açıklama ile paylaştı.

BAŞTA AVANTAJLI GÖZÜKÜYOR AMA...

Bill Gates yaptığı açıklamalarda Microsoft'un TikTok'u satın almasının başta göründüğü gibi olmayacağını söyledi. Gates'e göre bu anlaşma ilk başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşebilir. Üstelik bu dezavantaj, sadece Microsoft için değil iki şirket için de geçerli olabilir.

TikTok

TİKTOK İÇİN 15 EYLÜL'DE SÜRE BİTİYOR

Microsoft'un TikTok'u satın alması için görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor. Bill Gates ise gördüğünüz üzere bu anlaşmadan memnun değil gibi görünüyor. Kendisi hala yönetim kurulundaki koltuğunda otursaydı, yüksek ihtimalle bu anlaşmaya izin vermezdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği 45 günlük süre de işliyor. Eğer ABD'li bir firma, TikTok'u 45 gün içinde satın almazsa 15 Eylül itibarıyla TikTok ABD'de yasaklanacak. Bu yüzden artık bir ABD'li firmanın TikTok ile ABD operasyonları için el sıkışması gerekiyor.

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