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Bill Gates'ten 2 küresel felaket tahmini! Biyoterörizm vurgusu da yaptı

11.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Bill Gates'ten 2 küresel felaket tahmini! Biyoterörizm vurgusu da yaptı

Dünyanın en ünlü girişimcileri arasında yer alan Bill Gates yeni küresel felaket tahminlerini anlattı. Hadi gelin konuyla alakalı tüm detaylara birlikte bakalım.

Bugüne kadar yaptığı paylaşımlar nedeniyle defalarca tartışma konusu olan Bill Gates yine olay yarattı. Birçok kişi onunla ilgili komplo teorileri bile üretmişti. Kendisinin yerinde başka birisi olsaydı belki de komplo teorilerinden sonra pek açıklama yapmazdı ancak o küresel felaket tahminlerini anlatmaya devam ediyor.

Bill Gates tarafından yapılan açıklamalara göre dünyanın karşılaşması muhtemel ilk büyük felaketi iklim değişikliği olacak. Gates, bu problem nedeniyle her yıl çok fazla insanın öleceğini tahmin ediyor. Üstelik ölümlerin durdurulma ihtimali son derece düşük.

VİRÜSLER İLE KİTLESEL SALDIRILAR

Gates, küresel felaket tahminlerine biyoterörizm ile devam etti. Ona göre birileri kitlesel saldırılar için virüs veya diğer biyolojik silahları kullanabilir. Üstelik o, bu tür silahların üretim aşamasının pek zor olmadığını da ifade etti.

Herhangi bir ülke tarafından yapılacak saldırıda virüsler ekonomik ve sosyal hasarı korkunç boyutlara getirebilir. Şu anda devam eden salgın süreci aslında biyoterörizmin ne boyutlara ulaşabileceğini herkese göstermiş oldu. Gates bu konuda büyük önlemler alınması gerektiğini düşünenler arasında yer alıyor.

Koronavirüs nedeniyle küresel maddi kayıplar ve can kayıpları korkunç seviyelere ulaştı. Mesela hastalığa yakalanan kişi sayısı 105 milyonu aştı ve ölü sayısı da her geçen gün artıyor. Kitlesel saldırılar, salgınlar ve iklim değişikliği bu ve buna benzer kıyamet senaryolarını ortaya çıkaracak gibi görünüyor.

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