Bill Gates'ten 2 küresel felaket tahmini! Biyoterörizm vurgusu da yaptı

Bugüne kadar yaptığı paylaşımlar nedeniyle defalarca tartışma konusu olan Bill Gates yine olay yarattı. Birçok kişi onunla ilgili komplo teorileri bile üretmişti. Kendisinin yerinde başka birisi olsaydı belki de komplo teorilerinden sonra pek açıklama yapmazdı ancak o küresel felaket tahminlerini anlatmaya devam ediyor.

Bill Gates tarafından yapılan açıklamalara göre dünyanın karşılaşması muhtemel ilk büyük felaketi iklim değişikliği olacak. Gates, bu problem nedeniyle her yıl çok fazla insanın öleceğini tahmin ediyor. Üstelik ölümlerin durdurulma ihtimali son derece düşük.

VİRÜSLER İLE KİTLESEL SALDIRILAR

Gates, küresel felaket tahminlerine biyoterörizm ile devam etti. Ona göre birileri kitlesel saldırılar için virüs veya diğer biyolojik silahları kullanabilir. Üstelik o, bu tür silahların üretim aşamasının pek zor olmadığını da ifade etti.

Herhangi bir ülke tarafından yapılacak saldırıda virüsler ekonomik ve sosyal hasarı korkunç boyutlara getirebilir. Şu anda devam eden salgın süreci aslında biyoterörizmin ne boyutlara ulaşabileceğini herkese göstermiş oldu. Gates bu konuda büyük önlemler alınması gerektiğini düşünenler arasında yer alıyor.