Bill Gates'ten yapay zekayla ilgili çok konuşulacak açıklamalar: "Sonlarını getirebilir"

Yapay zeka denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates. CNBC'nin haberine göre Gates, yapay zekayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gates'in söyledikleri oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

BILL GATES: YAPAY ZEKA ALANINDA GELECEĞİN EN İYİ ŞİRKETİ...

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zeka alanında geleceğin en iyi şirketinin muhtemelen insanlar için belirli görevleri yerine getirebilecek kişisel bir dijital asistan geliştirmiş olacağını düşünüyor.

BILL GATES, YAPAY ZEKANIN ARAMA MOTORLARINI VE ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİ YOK EDEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Bill Gates, teknolojinin kullanıcı davranışlarını kökten değiştirebileceğini ve insanların bir daha asla bir arama motorunu ziyaret etmesine, belirli üretkenlik araçlarını kullanmasına veya online alışveriş yapmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Gates, "Kişisel asistanı kim kazanırsa kazansın, bu büyük bir şey, çünkü bir daha asla bir arama motoruna gitmeyeceksiniz... Asla Amazon'a gitmeyeceksiniz" dedi.

Gates pazartesi günü San Francisco'da yapay zeka konusunda düzenlenen Goldman Sachs ve SV Angel etkinliğinde yaptığı açıklamada, henüz geliştirilmekte olan bu yapay zeka asistanının bir kişinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını anlayabileceğini ve "okumaya vaktiniz olmayan şeyleri okumanıza" yardımcı olacağını ifade etti.

İHTİMALİ YÜZDE 50

Gates, gelecekteki bu yarışın galibinin bir startup ya da bir teknoloji devi olma şansının %50 olduğunu söyledi.

Microsoft'un yarışta olmamasının kendisini hayal kırıklığına uğratacağını söyleyen Gates, Inflection AI'nin ise kendisini etkilediğini belirtti.

Gates, geleceğin bu güçlü dijital asistanının yaygın kullanıma hazır hale gelmesinin biraz zaman alacağını kaydetti.

O zamana kadar şirketler ChatGPT'ye benzer yapay zeka teknolojilerini kendi ürünlerine yerleştirmeye devam edecek gibi görünüyor.

BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLAR DA MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR DA ETKİLENECEK GİBİ

Ayrıca, ilgi çekici metinler üretebilen üretken yapay zeka teknolojilerinin yükselişini, beyaz yakalı çalışanları etkileyecek ezber bozan bir değişime benzetti.

Gates, şirketler için mali yükü insan çalışanlardan daha ucuz olacak gelecekteki insansı robotların mavi yakalı çalışanları da büyük ölçüde etkileyeceğine inandığını ifade etti.

DAHA GELİŞMİŞ İLAÇLAR

Bill & Melinda Gates Vakfı'ndaki çalışmalarıyla ilgili de konuşan Gates, yapay zekanın bu alandaki yenilikleri hızlandıracağını ve daha gelişmiş ilaç geliştirmeyi sağlayacağını dile getirdi.

Microsoft'un kurucu ortağı insanlığın Alzheimer gibi hastalıkları tedavi etmek için yararlı ilaçlar geliştirmeye yaklaştığına ve yeni ilaçlar için insan denemelerinin muhtemelen 10 yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyor.

