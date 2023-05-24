HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bill Gates'ten yapay zekayla ilgili çok konuşulacak açıklamalar: "Sonlarını getirebilir"

Bill Gates'ten yapay zekayla ilgili çok konuşulacak açıklamalar: "Sonlarını getirebilir"

24.05.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, çarpıcı açıklamalarda bulundu. San Francisco'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Gates, yapay zekanın arama motorları gibi bazı platformları yok edebileceğini söyledi. Gates, "Bir daha asla bir arama motoruna gitmeyeceksiniz" dedi.

Bill Gates'ten yapay zekayla ilgili çok konuşulacak açıklamalar: "Sonlarını getirebilir"

Yapay zeka denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates. CNBC'nin haberine göre Gates, yapay zekayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gates'in söyledikleri oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

BILL GATES: YAPAY ZEKA ALANINDA GELECEĞİN EN İYİ ŞİRKETİ...

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zeka alanında geleceğin en iyi şirketinin muhtemelen insanlar için belirli görevleri yerine getirebilecek kişisel bir dijital asistan geliştirmiş olacağını düşünüyor.

bill

BILL GATES, YAPAY ZEKANIN ARAMA MOTORLARINI VE ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİ YOK EDEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Bill Gates, teknolojinin kullanıcı davranışlarını kökten değiştirebileceğini ve insanların bir daha asla bir arama motorunu ziyaret etmesine, belirli üretkenlik araçlarını kullanmasına veya online alışveriş yapmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Gates, "Kişisel asistanı kim kazanırsa kazansın, bu büyük bir şey, çünkü bir daha asla bir arama motoruna gitmeyeceksiniz... Asla Amazon'a gitmeyeceksiniz" dedi.

yapay zeka

Gates pazartesi günü San Francisco'da yapay zeka konusunda düzenlenen Goldman Sachs ve SV Angel etkinliğinde yaptığı açıklamada, henüz geliştirilmekte olan bu yapay zeka asistanının bir kişinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını anlayabileceğini ve "okumaya vaktiniz olmayan şeyleri okumanıza" yardımcı olacağını ifade etti.

İHTİMALİ YÜZDE 50

Gates, gelecekteki bu yarışın galibinin bir startup ya da bir teknoloji devi olma şansının %50 olduğunu söyledi.

Microsoft'un yarışta olmamasının kendisini hayal kırıklığına uğratacağını söyleyen Gates, Inflection AI'nin ise kendisini etkilediğini belirtti.

Gates, geleceğin bu güçlü dijital asistanının yaygın kullanıma hazır hale gelmesinin biraz zaman alacağını kaydetti.

O zamana kadar şirketler ChatGPT'ye benzer yapay zeka teknolojilerini kendi ürünlerine yerleştirmeye devam edecek gibi görünüyor.

BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLAR DA MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR DA ETKİLENECEK GİBİ

Ayrıca, ilgi çekici metinler üretebilen üretken yapay zeka teknolojilerinin yükselişini, beyaz yakalı çalışanları etkileyecek ezber bozan bir değişime benzetti.

Gates, şirketler için mali yükü insan çalışanlardan daha ucuz olacak gelecekteki insansı robotların mavi yakalı çalışanları da büyük ölçüde etkileyeceğine inandığını ifade etti.

DAHA GELİŞMİŞ İLAÇLAR

Bill & Melinda Gates Vakfı'ndaki çalışmalarıyla ilgili de konuşan Gates, yapay zekanın bu alandaki yenilikleri hızlandıracağını ve daha gelişmiş ilaç geliştirmeyi sağlayacağını dile getirdi.

Microsoft'un kurucu ortağı insanlığın Alzheimer gibi hastalıkları tedavi etmek için yararlı ilaçlar geliştirmeye yaklaştığına ve yeni ilaçlar için insan denemelerinin muhtemelen 10 yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsatFiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat
Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldiKılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi'nden açıklama geldi
Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'
Anahtar Kelimeler:
Bill Gates yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!

Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!

Trafik sigortasında yeni uygulama

Trafik sigortasında yeni uygulama

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.