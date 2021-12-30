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BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM 2022 başvuru tarihi belli oldu mu?

30.12.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sınavına hazırlanan binlerce öğrencinin gözleri, sınavın başvurularının ne zaman yapılacağına ilişkin gelecek açıklamaya çevrilmişti. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına özel yetenekli öğrenciler katılacak ve soruları doğru yanıtlamak için ter dökecek. Peki BİLSEM 2022 başvuru tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM 2022 başvuru tarihi belli oldu mu?

BİLSEM eğitim programlarında özel eğitim programları uygulanuyor. BİLSEM başvuru sürecine ilişkin biler MEB tarafından yayımlandı. BİLSEM başvuru süreci bu sene 10-21 Ocak tarihlerinde başlamış olacak. İşte merak edilenler...

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından tamamlanacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında ise öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirilecek. Kayıt hakkına sahip olan öğrenciler, 19 Ağustos'ta açıklanacak.

BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? BİLSEM 2022 başvuru tarihi belli oldu mu?

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini fark etmeleri, kendilerine ve topluma katkı sağlamaları amacıyla okullarda verilen eğitimin üstüne katan, farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet veriyor.

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sınav BİLSEM
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