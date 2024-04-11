BİM'e 3D yazıcı geliyor! 12 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun yeni sayısında yok yok! 12 Nisan 2024 tarihli BİM cuma aktüel kataloğunda bu hafta 3D yazıcı, kamp ve piknik ürünleri başta olmak üzere uygun fiyatlı birçok ürün dikkat çekiyor. Sizin için 12 Nisan Cuma BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nu bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte alışveriş severlerin heyecanla beklediği o katalog!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu fırsat kaçmaz! Katlanır kamp sandalyesi 249 TL

SENNA 43 inç Frameless Full HD Google TV 6.899 TL

Victus İ5 HP Gaming Laptop 27.999 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

DIENNI 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

DIENNI Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL

HEIFER Şarjlı Süpürge 1.199 TL

Derinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

Mounty Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

BİM'e 3D yazıcı geliyor! Üstelik ücretsiz teslimat

Creality K1 3D Yazıcı 20.999 TL

Yazın pikniklerin kampların olmazsa olmazları da burada

Icemax Buzluk Termos 24 Litre 749 TL

Icemax Musluklu Piknin Termos 6 Litre 279 TL

Icemax Buz Aküsü 15 TL

Okyanus Home Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL

Okyanus Home Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 27,50 TL

Okyanus Home Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 TL

Okyanus Home Çizgi Gravürlü Kase 15 TL

Okyanus Home Çizgi Gravürlü Çerezlik 11,50 TL

Okyanus Home Çizgi Gravürlü Sürahi 69 TL

Okyanus Home Çizgi Gravürlü Bardak Seti 49 TL

Okyanus Home Çizgi Gravürlü Kepçe/Kaşık Altlığı 19,50 TL

Okyanus Home Hazneli Rende 119 TL

Okyanus Home Jumbo Boy Soyacak 21,50 TL

Okyanus Home Maşa Çeşitleri Tek Fiyat 45 TL

Hobby Life Çantalı Piknik Seti 149 TL

Hobby Life Kapaklı Leğen 69 TL

Hobby Life Desenli Badya 32,50 TL

Hobby Life Emaye Tepsi 75 TL

Hobby Life Emaye Közmatik 59 TL

Hobby Life Melamin Kayık Tabak 55 TL

Hobby Life Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 24,50 TL (750 ml)

Hobby Life Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 17,50 TL (450 ml)

Termo piknik çantası çeşitlerine bakmadan geçmeyin

Termo Piknik Çantası 4 Litre 109 TL

Termo Piknik Çantası 8 Litre 119 TL

Termo Piknik Çantası 15 Litre 139 TL

Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 299 TL

Piknik Hasırı (120x180) 179 TL

Piknik Hasırı (150x210) 229 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 469 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 165 TL

Molinella Yastık Kılıfı 59 TL

Molinella Kapı Önü Paspası 49,50 TL

Molinella Sofra Bezi 44,50 TL

Molinella Masa Örtüsü 89 TL

Yumak Dora 3'lü 57,50 TL

Terlik Çeşitleri 69 TL

Güral Porselen, Emsan ve Hisar ürünlerinde uygun fiyatlar

Güral Porselen Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 799 TL

Hisar Optima Düdüklü Tencere 649 TL

Emsan Standlı Baharat Seti 379 TL

Chef's Et Bıçağı 37,50 TL

Chef's Sütlük 119 TL

Chef's Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi 149 TL

Benante 6'lı Çay Tabağı 129 TL

Benante Çerezlik Seti 179 TL

Rakle 6'lı Kahve Yanı Bardak 109 TL

Rakle 6'lı Kulplu Çay Bardağı 149 TL

Glass in Love Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 79 TL

Glass in Love Çift Cidarlı Kupa 79 TL

Pipetli Bardak 15 TL

Hobby Life Soğan/Patates Saklama Kabı 119 TL

Hobby Life Matara 85 TL

North Pacific Motivasyon Matarası 229 TL

Hobby Life Vakumlu Erzak Saklama Kabı 85 TL

Hobby Life Çelik Mutfak Gereçleri 27,50 TL

Hobby Life Bölmeli Dikiş Kutusu 89 TL

Hobby Life Sürgülü Süzgeç 33,50 TL

Bu bayram çocukları oyuncaklarla sevindirin

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