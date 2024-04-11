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  4. BİM'e 3D yazıcı geliyor! 12 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

BİM'e 3D yazıcı geliyor! 12 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
11.04.2024 14:37
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun yeni sayısı yayınlandı. 12 Nisan Cuma gününden itibaren BİM raflarında yer alacak indirimli ürünleri merak ediyorsanız, BİM cuma aktüel kataloğu içeriğimizde, işte detaylar...

BİM'e 3D yazıcı geliyor! 12 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun yeni sayısında yok yok! 12 Nisan 2024 tarihli BİM cuma aktüel kataloğunda bu hafta 3D yazıcı, kamp ve piknik ürünleri başta olmak üzere uygun fiyatlı birçok ürün dikkat çekiyor. Sizin için 12 Nisan Cuma BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nu bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte alışveriş severlerin heyecanla beklediği o katalog!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101 Aldın Aldın Kataloğu bu hafta da dolu dolu! İşte indirimli ürünler A101 Aldın Aldın Kataloğu bu hafta da dolu dolu! İşte indirimli ürünler
ŞOK'a kamp sandalyesi geliyor! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada ŞOK'a kamp sandalyesi geliyor! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu burada

Bu fırsat kaçmaz! Katlanır kamp sandalyesi 249 TL

kucuekvalet

  • SENNA 43 inç Frameless Full HD Google TV 6.899 TL
  • Victus İ5 HP Gaming Laptop 27.999 TL
  • Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
  • DIENNI 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL
  • DIENNI Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL
  • HEIFER Şarjlı Süpürge 1.199 TL
  • Derinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL
  • Mounty Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

BİM'e 3D yazıcı geliyor! Üstelik ücretsiz teslimat

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  • Creality K1 3D Yazıcı 20.999 TL

Yazın pikniklerin kampların olmazsa olmazları da burada

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  • Icemax Buzluk Termos 24 Litre 749 TL
  • Icemax Musluklu Piknin Termos 6 Litre 279 TL
  • Icemax Buz Aküsü 15 TL
  • Okyanus Home Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL
  • Okyanus Home Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 27,50 TL
  • Okyanus Home Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 TL
  • Okyanus Home Çizgi Gravürlü Kase 15 TL
  • Okyanus Home Çizgi Gravürlü Çerezlik 11,50 TL
  • Okyanus Home Çizgi Gravürlü Sürahi 69 TL
  • Okyanus Home Çizgi Gravürlü Bardak Seti 49 TL
  • Okyanus Home Çizgi Gravürlü Kepçe/Kaşık Altlığı 19,50 TL
  • Okyanus Home Hazneli Rende 119 TL
  • Okyanus Home Jumbo Boy Soyacak 21,50 TL
  • Okyanus Home Maşa Çeşitleri Tek Fiyat 45 TL
  • Hobby Life Çantalı Piknik Seti 149 TL
  • Hobby Life Kapaklı Leğen 69 TL
  • Hobby Life Desenli Badya 32,50 TL
  • Hobby Life Emaye Tepsi 75 TL
  • Hobby Life Emaye Közmatik 59 TL
  • Hobby Life Melamin Kayık Tabak 55 TL
  • Hobby Life Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 24,50 TL (750 ml)
  • Hobby Life Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 17,50 TL (450 ml)

Termo piknik çantası çeşitlerine bakmadan geçmeyin

evyasam

  • Termo Piknik Çantası 4 Litre 109 TL
  • Termo Piknik Çantası 8 Litre 119 TL
  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 139 TL
  • Termo Piknik Çantası 25 Litre 159 TL
  • Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 299 TL
  • Piknik Hasırı (120x180) 179 TL
  • Piknik Hasırı (150x210) 229 TL
  • Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 469 TL
  • Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 369 TL
  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL
  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 165 TL
  • Molinella Yastık Kılıfı 59 TL
  • Molinella Kapı Önü Paspası 49,50 TL
  • Molinella Sofra Bezi 44,50 TL
  • Molinella Masa Örtüsü 89 TL
  • Yumak Dora 3'lü 57,50 TL
  • Terlik Çeşitleri 69 TL

Güral Porselen, Emsan ve Hisar ürünlerinde uygun fiyatlar

mutfak

  • Güral Porselen Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL
  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 799 TL
  • Hisar Optima Düdüklü Tencere 649 TL
  • Emsan Standlı Baharat Seti 379 TL
  • Chef's Et Bıçağı 37,50 TL
  • Chef's Sütlük 119 TL
  • Chef's Dekorlu Dikdörtgen Büyük Tepsi 149 TL
  • Benante 6'lı Çay Tabağı 129 TL
  • Benante Çerezlik Seti 179 TL
  • Rakle 6'lı Kahve Yanı Bardak 109 TL
  • Rakle 6'lı Kulplu Çay Bardağı 149 TL
  • Glass in Love Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 79 TL
  • Glass in Love Çift Cidarlı Kupa 79 TL
  • Pipetli Bardak 15 TL
  • Hobby Life Soğan/Patates Saklama Kabı 119 TL
  • Hobby Life Matara 85 TL
  • North Pacific Motivasyon Matarası 229 TL
  • Hobby Life Vakumlu Erzak Saklama Kabı 85 TL
  • Hobby Life Çelik Mutfak Gereçleri 27,50 TL
  • Hobby Life Bölmeli Dikiş Kutusu 89 TL
  • Hobby Life Sürgülü Süzgeç 33,50 TL

Bu bayram çocukları oyuncaklarla sevindirin

oyunca

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