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  4. BİM'e aksiyon kamerası seti geliyor! 7 Haziran 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e aksiyon kamerası seti geliyor! 7 Haziran 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 7 Haziran 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da katlanabilir elektrikli bisikletler dikkat çekiyor. Yanı sıra Katalog'ta otomobil ve motosiklet sahipleri için yol sürüşünü artıracak pratik ürünler, doğa severler için kamp malzemeleri, mutfakta vakit geçirmeyi sevenlere pratik mutfak gereçleri yer alıyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM'e aksiyon kamerası seti geliyor! 7 Haziran 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sizin için bisiklet&scooter kategorisinde seçtiklerimiz

Hem yetişkinler hem de çocuklar için bisiklet çeşitleri burada!

En çok satan scooter modellerini görmek için buraya tıklayın.

Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL!

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Sizin için aksiyon kamerası kategorisinde seçtiklerimiz

Kullanıcılarından tam not alan aksiyon kamerası modelleri burada!

Otomobil sahipleri için yol konforunu artıracak pratik ürünler

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Bayram öncesi çocuklarınızı oyuncaklarla sevindirin

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Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar Çocuklarınızın hem yeteneğini hem hayal gücünü geliştirecek oyuncaklar
Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri Çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncak çeşitleri

Senna ve Dijitsu akıllı TV'lerde uygun fiyatlar

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Sizin için teknoloji kategorisinde seçtiklerimiz

Gaming Week başladı! Teknoloji tutkunlarına özel fırsatları görmek için buraya tıklayın.

iPad, MacBook ve dahası... Apple ürünleri indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Samsung ürünleri de indirimde, buradan görebilirsiniz.

Karaca'dan Emsan'a mutfak ürünleri burada

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satanlar listesinde zirvede yer alan COSORI Sıcak Hava Fritözü indirimde, burada!

Stanley termoslarda indirim devam ediyor, görmek için buraya tıklayın.

Zwilling ürünlerinde indirim başladı! Vakumlu saklama kapları ve dahasını görmek için buraya tıklayın.

Lezzetli ve sağlıklı yemekler için en iyi Airfryer modelleri Lezzetli ve sağlıklı yemekler için en iyi Airfryer modelleri
Mutfakta eliniz kolunuz olacak birbirinden işlevsel ürünler Mutfakta eliniz kolunuz olacak birbirinden işlevsel ürünler

Kavanoz çeşitleri, erzak kapları ve dahası uygun fiyatlarla sizi bekliyor

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Sizin için pratik araç gereçler kategorisinde seçtiklerimiz

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