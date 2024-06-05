ŞOK'a Dyson Dikey Süpürge geliyor! 5 Haziran 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Çarşamba Aktüel Ürünler Kataloğu yine dopdolu! 5 Haziran 2024 tarihli ŞOK market broşüründe Dyson dikey süpürgelerden Homend küçük ev aletlerine, kamp malzemelerinden bayram çikolatalarına her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünler sizleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Gıda alışverişinizi uygun fiyatlardan yapın!

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

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Çeşit çeşit bayram şekerleri, çikolataları burada

Sizin için şeker&çikolata kategorisinde seçtiklerimiz

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Homend küçük ev aletleri geliyor

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4 kişilik kamp çadırı 799 TL!

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Dyson V15 Dikey Şarjlı Süpürge 28.499 TL!

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