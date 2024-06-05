HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ŞOK'a Dyson Dikey Süpürge geliyor! 5 Haziran 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Dyson Dikey Süpürge geliyor! 5 Haziran 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Akteül Ürünler Kataloğu'nun 5 Haziran 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısı yayınlandı. ŞOK Haftanın Fırsatları broşüründe en çok dikkat çeken ürün tabii ki Dyson şarjlı dikey süpürgeler oldu. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı ve bu haftanın ürünlerini merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde...

ŞOK'a Dyson Dikey Süpürge geliyor! 5 Haziran 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Çarşamba Aktüel Ürünler Kataloğu yine dopdolu! 5 Haziran 2024 tarihli ŞOK market broşüründe Dyson dikey süpürgelerden Homend küçük ev aletlerine, kamp malzemelerinden bayram çikolatalarına her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünler sizleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Gıda alışverişinizi uygun fiyatlardan yapın!

sok-1-gida

sok-3-gıda

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Nescafe, Starbucks, Jacobs... Kahve çeşitlerinde büyük indirim var, görmek için buraya tıklayın.

Sırma maden suları indirimde, üstelik çok al az öde de fırsatı da mevcut! Buraya tıklayaran keşfedin.

Hijyen ürünlerinde indirim var

sok-2-hijyen

Sizin için hijyen ve kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Güzellik ve Bakım Haftası başladı! Kişisel bakım, hijyen ve kozmetik ürünlerindeki fırsatlar burada!

Çok satan Vileda Turbo Paspas Seti indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Çeşit çeşit bayram şekerleri, çikolataları burada

sok-4bayramsekeri

Sizin için şeker&çikolata kategorisinde seçtiklerimiz

Avantajlı fiyatlarıyla öne çıkan bayram şekerlerini ve çikolatalarını görmek için buraya tıklayın.

Homend küçük ev aletleri geliyor

sok-5-homend

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satanlar listesinde zirvede yer alan COSORI Sıcak Hava Fritözü indirimde, burada!

4 kişilik kamp çadırı 799 TL!

sok-6-kamp

Sizin için kamp kategorisinde seçtiklerimiz

Her ihtiyaca uygun indirimdeki kamp ekipmanlarını görmek için buraya tıklayın.

Dyson V15 Dikey Şarjlı Süpürge 28.499 TL!

sok-7-evalet

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Gaming Week başladı! Teknoloji tutkunlarına özel fırsatları görmek için buraya tıklayın.

iPad, MacBook ve dahası... Apple ürünleri indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Beyaz eşyalarda peşin fiyatına 6 taksit ve ücretsiz kargo

sok-8-beyazesya

1000 Win Para kazanma şansı

win

İlginizi Çekebilir

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

 Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

 Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

 JBL, Philips, Xiaomi... Gaming Week'e özel kulaklıklarda indirim başladı

JBL, Philips, Xiaomi... Gaming Week'e özel kulaklıklarda indirim başladı

 "Bu fiyata bu kalite mükemmel!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

 Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok mağaza şok market aktüel ŞOK markette bu hafta şok çarşamba aktüel
İş birliği İçerikleri
JBL, Philips, Xiaomi... Gaming Week'e özel kulaklıkların fiyatları düştü

JBL, Philips, Xiaomi... Gaming Week'e özel kulaklıkların fiyatları düştü

Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Çok satan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Çok satan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Tümünü Gör
Çok satan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Çok satan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Puma, Skechers, Adidas... Çok satan indirimdeki spor giyim ürünleri

Puma, Skechers, Adidas... Çok satan indirimdeki spor giyim ürünleri

BİM'e Ape Ryder Buffalo Elektrikli Bisiklet geliyor!

BİM'e Ape Ryder Buffalo Elektrikli Bisiklet geliyor!

Çocuğunuzun su içmesini keyifli hale getirecek sulukları seçtik

Çocuğunuzun su içmesini keyifli hale getirecek sulukları seçtik

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en trend şortlar

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en trend şortlar

Tümünü Gör
Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en trend şortlar

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en trend şortlar

Bu yazın modası keten! Doğal, salaş, havalı parçalar burada

Bu yazın modası keten! Doğal, salaş, havalı parçalar burada

A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!

A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!

Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimi devam ediyor

Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimi devam ediyor

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor!

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor!

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
JBL, Philips, Xiaomi... Gaming Week'e özel kulaklıkların fiyatları düştü

JBL, Philips, Xiaomi... Gaming Week'e özel kulaklıkların fiyatları düştü

Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Puma, Skechers, Adidas... Çok satan indirimdeki spor giyim ürünleri

Puma, Skechers, Adidas... Çok satan indirimdeki spor giyim ürünleri

Tümünü Gör

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.