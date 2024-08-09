HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor! 9 Ağustos 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor! 9 Ağustos 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Aktüel Kataloğu'nun 9 Ağustos 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta alışveriş severlerin dikkatini 800 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan, ömür boyu garantili Stanley Yemek Termosu çekti. Bim Cuma Aktüel Katalog'ta neler var merak ediyorsanız, broşürü incelemek ve BİM aktüel ürünleri görmek için yazımızı okumaya devam edin...

BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor! 9 Ağustos 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

 ŞOK'a robot süpürge geliyor!

ŞOK'a robot süpürge geliyor!

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Bisiklet 17.000 TL!

bim1

Hem yetişkinler hem de çocuklar için bisiklet modelleri burada!

Stanley Yemek Termosu 800 TL!

bim2

Stanley termos modellerindeki bugüne özel indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Perde, pijama takımı, oyuncak ve dahası...

bim3

Pijama takımlarında indirim başladı, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Vakumlu hurçlar, organizerler uygun fiyatlarla burada

bim-4

Vakumlu hurçlar indirimde, burada!

Cam mutfak ürünleri indirimde

bim5

Pratik mutfak gereçleri indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim com tr bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bim cuma aktüel bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Patili dostlarımızı sıcaktan koruyacak ürünler

Patili dostlarımızı sıcaktan koruyacak ürünler

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Tümünü Gör
Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

ŞOK'a robot süpürge geliyor!

ŞOK'a robot süpürge geliyor!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Tümünü Gör
Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Günün en iyi fırsatı! Tam 48 saat buz gibi tutuyor...

Günün en iyi fırsatı! Tam 48 saat buz gibi tutuyor...

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Binlerce kişinin favorisi! İşte mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Patili dostlarımızı sıcaktan koruyacak ürünler

Patili dostlarımızı sıcaktan koruyacak ürünler

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

iPhone 15 Plus A101'de 12 bin 200 TL indirimle satışa sunuldu!

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

"Camper'ın en sevdiğim modeli!" Yazın favori ayakkabınız olacak

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Kitap kurtları bu kitaplara bayıldı!

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Tümünü Gör

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.