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  4. ŞOK'a robot süpürge geliyor! 7 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a robot süpürge geliyor! 7 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da dolu dolu! Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 7 Ağustos 2024 tarihili sayısını merak edenler sizi içeriğimize alalım. Kendinize uygun ürünlere uygun fiyatlarla kavuşmanın keyfini yaşamak için acele edin.

ŞOK'a robot süpürge geliyor! 7 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel listelerinin yeni sayısını heyecanla bekleyenler buraya! 7 Ağustos 2024 Çarşamba tarihli güncel ŞOK broşürü yayınlandı. Yayınlandığı gibi de alışveriş severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! Kamp ekipmanlarından küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla satışta! ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler var

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Süper Tasarruf Haftası'na özel süpermarket ürünlerinin fiyatları en dipte, burada!

Her mutfakta olması gereken baharatlar Her mutfakta olması gereken baharatlar
Hem sağlıklı olun hem formda kalın! Hem sağlıklı olun hem formda kalın!

Solo 16'lı Tuvalet Kağıdı 89 TL!

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İndirimdeki hijyen ürünleri burada, sizi bekliyor!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler

Konserve hazırlıkları başladı! İhtiyacınız olan ürünler burada

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Konserve kavanozları ve daha pek çok ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Evde kışlık konserve nasıl yapılır? İşte konserve tarifleri ve ihtiyaç duyacağınız ürünler Evde kışlık konserve nasıl yapılır? İşte konserve tarifleri ve ihtiyaç duyacağınız ürünler

Kampta ihtiyacınız olacak tüm ürünlere uygun fiyatlarla kavuşun

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Ünlü markaların kamp ekipmanları burada!

Doğa tutkunlarına özel en iyi kamp sandalyeleri Doğa tutkunlarına özel en iyi kamp sandalyeleri
Doğada leziz yemekler yapmanın yolu: En iyi kamp ocakları Doğada leziz yemekler yapmanın yolu: En iyi kamp ocakları

Robot süpürge, stant mikser ve dahası...

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Roomba ve Lefant robot süpürgeler indirime girdi, buradan ulaşabilirsiniz.

Eski ve hantal süpürgenizden sıkıldıysanız, bu elektrik süpürgeleri tam size göre! Eski ve hantal süpürgenizden sıkıldıysanız, bu elektrik süpürgeleri tam size göre!
Hamaratlığınızı konuşturup harika lezzetler hazırlamanızı sağlayacak en iyi stand mikserler Hamaratlığınızı konuşturup harika lezzetler hazırlamanızı sağlayacak en iyi stand mikserler

Ve bebekleri de unutmamışlar

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Çocukların diş sağlığı için en etkili diş macunları Çocukların diş sağlığı için en etkili diş macunları

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