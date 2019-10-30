Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Muş'un Malazgirt ilçesinde Tarihi Milli Park ve Millet Bahçesi çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Tarihi misyonumuzu bizden sonraki nesillere en iyi şekilde aktarabilmek için burayı herkesin gelip göreceği bir şekle sokmaya çalışıyoruz." dedi.

Üzmez, "Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe Malazgirt" projesi kapsamında yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Üzmez, Malazgirt'in Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Üzmez, 1071 meydan muharebesinin yaşandığı alanda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihimize duyduğumuz özel ilgiden dolayı buraları ihya etmeye çalışıyoruz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak, tarihi misyonumuzu bizden sonraki nesillere en iyi şekilde aktarabilmek için burayı herkesin gelip göreceği bir şekle sokmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan senede bir kez de olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla burada törenler yapılıyor. Buranın altyapı çalışmalarını bitirerek daha güzel hizmetler sunacağız. Tarih dokulara uygun binalarımız yapılıyor, alan yeşillendiriliyor, ağaçlandırılıyor. Bunun korunması için altyapımızı tamamlayacağız."

Milli park çalışmalarını denetlemek için ilçeye geldiğini anlatan Üzmez, parkın millete hediye edecekleri en güzel projelerden biri olacağını vurguladı.

