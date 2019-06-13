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Bina asansörlerinden elektronik malzeme hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

Yalova'da iki binanın asansörlerinden ana kart, motor sürücü ve kumanda panosu çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bazı binalara girerek asansörlerdeki elektronik malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, ilçede iki binanın asansörlerindeki hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen 34 YPF 32 plakalı araç, Sakarya yönünden Kocaeli'nin Kartepe ilçesine girdiği sırada durdurularak A.Ş, İ.Ş.G. ve B.G. gözaltına alındı.

Araçta ve zanlıların İstanbul'daki iş yerlerinde yapılan aramalarda, 16 asansör ana kartı, 19 motor sürücüsü ve kumanda panosu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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asansör çiftlikköy hırsızlık Yalova

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