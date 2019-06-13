Bina asansörlerinden elektronik malzeme hırsızlığı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bazı binalara girerek asansörlerdeki elektronik malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, ilçede iki binanın asansörlerindeki hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen 34 YPF 32 plakalı araç, Sakarya yönünden Kocaeli'nin Kartepe ilçesine girdiği sırada durdurularak A.Ş, İ.Ş.G. ve B.G. gözaltına alındı.

Araçta ve zanlıların İstanbul'daki iş yerlerinde yapılan aramalarda, 16 asansör ana kartı, 19 motor sürücüsü ve kumanda panosu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

