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  4. Bina sakinlerinin ihbarıyla harekete geçildi! Damda hareketsiz yatan adamın 10 gün önce...

Bina sakinlerinin ihbarıyla harekete geçildi! Damda hareketsiz yatan adamın 10 gün önce...

29.07.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir apartmanın damında 10 gün önce öldüğü tespit edilen bir şahsın cesedi bulundu.

Bina sakinlerinin ihbarıyla harekete geçildi! Damda hareketsiz yatan adamın 10 gün önce...

Olay Muratpaşa ilçesinde bu sabah 5 katlı bir apartmanın damında gerçekleşti.

BİNA SAKİNLERİNİN İHBARIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Bina sakinlerinden bir vatandaş çıktığı damda hareketsiz şekilde yatan şahsı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Üst kısmı çıplak, şortlu şekilde bulunan şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri maske takarak çalışmasını tamamladı. 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimliğini belirleyici herhangi bir belge çıkmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muratpaşa

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