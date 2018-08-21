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Binali Yıldırım'dan ABD Büyükelçiliğine saldırı çıkışı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 08:04 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin "Büyükelçilikler Türkiye'nin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz nasıl olursa olsun, bizim ülkemizde görev yapan her türlü yabancıya, diplomatın, misafirlerin güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir. Saldırıyı kınıyoruz. İçişleri Bakanlığımız hemen hareket ederek failleri kıskıvrak yakalamıştır. Hiçbir şekilde kanunsuzluğa yer verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım'dan ABD Büyükelçiliğine saldırı çıkışı!

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TBMM binali yıldırım ABD Türkiye

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