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Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, CNN Türk canlı yayına damga vurdu.

TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CNN TÜRK canlı yayınında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Aydın'a her şeyi sorabileceğini ve hiçbir sınır olmadığını söylerken, 'Yaşımı başımı da sor, ayakkabı numaramı da sor, kaç torunum var onu da sor' dedi.

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