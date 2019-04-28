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Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması: Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

AK Partili Binali Yıldırım, İstanbul yerel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak. Bunun için çaba gösterdik." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması: Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kasımpaşa Lisesi'nde düzenlenen pilav gününde yaptığı konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

'HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

"Düşünün birbirine eşit oy almış iki aday var. Oylar yüzde 10 kadar, 850 bin oy sayılıyor ve 15 bin oy bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Halbuki kaybeden de kazanan da aynı olması lazım. Eğer hata varsa, iptal oy varsa bunların eşit olarak değerlendirilmesi lazım. Bu bile başlı başına farkın 29 bin 500'den 13 bine iniyor olması sadece 850 bin sayılan oyda bunun gerçekleşmiş olması, 8,5 milyon oyun sayıldığında, basit bir kıyasla ne olacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu seçimle ilgili insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur. Bütün bunlar geride kaldı. Hukuki bir süreç Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek ve ondan sonra da herkes işine gücüne bakacak.

'ELİMİZDEN GELEN KATKIYI SAĞLAYACAĞIZ'

Seçimler geride kaldı. Bundan sonra şehrin güzelliği için İstanbul'un marka değerinin yükselmesi için daha yaşanılır bir şehir haline getirilmesi için yapılacak çalışmaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Konumumuz ne olursa olsun elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.

'BİRİ KAYBETTİ BİRİ KAZANDI DİYE DEĞERLENDİRMEK SAĞLIKLI OLMAZ'

Bu seçimin kendi sosyolojisi var, kendi şartları var. Onun içinde değerlendirilmesi lazım. Seçimde adaylar yarışmadı bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla adaylardan biri kaybetti biri kazandı diye değerlendirmek çok sağlıklı olmaz."

Ayrıntılar geliyor...

(AA)

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