HABER

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 23:14 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Yıldırım, "Beylikdüzü'ne 170 kilometre uzunluğunda metro hat projemiz var. 5 yıl içinde faaliyete geçecek" dedi.

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

İşte Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

'PKK EYLEM YAPAMIYOR'

Başbakanlığım döneminde ilk söylediğim şey; Milletimiz rahat olsun. Bu terör belasını milletimizin gündeminden çıkartacağız. Ve Bunu başardık, büyük ölçüde başardık. Bugün bölücü terör örgütü PKK, eylem yapamıyor, şehirlere ve dağlara hakim değil.

Terör örgütü PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Gençleri dağa çıkaran onlar. Geleceğini çalan onlar. Bölge insanını gözünü kırpmadan öldüren onlar. Biz ne yaptık. 17 yıl boyunca bölgeye hep hizmet götürdük.

BEYLİKDÜZÜ'NE METRO MÜJDESİ

Beylikdüzü'ne 170 kilometre uzunluğunda metro hat projemiz var. 5 yıl içinde faaliyete geçecek.

TAKSİM'DEKİ EZAN OLAYI

Umarım böyle bir şey olmamıştır. Eğer olsa bile bunun kabul edilecek bir yanı yoktur. Ezan bizim kutsalımızdır. Ezana karşı bir saygısızlık bu ülkede yapan varsa aklıyla zoru vardır.

15 yıldır dağlarda taş arıyor!15 yıldır dağlarda taş arıyor!
Aksakal: Hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdiAksakal: Hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi
Bin 400 öğrenci, bedenleriyle oluşturdukları koreografi ile Çanakkale Şehitleri’ni andıBin 400 öğrenci, bedenleriyle oluşturdukları koreografi ile Çanakkale Şehitleri’ni andı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım istanbul Beylikdüzü metro metro projesi

En Çok Okunan Haberler

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Okuyucu Yorumları 2 yorum
İmamoğlu daha iyisini yapar sen zahmet etme
ver mehteri ver
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alzheimer hastası evin yolunu kaybedince donarak öldü

Alzheimer hastası evin yolunu kaybedince donarak öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da yeni tramvay hattını açtı

Erdoğan yeni hattı açtı, test sürüşü yaptı

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.