Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

İşte Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

'PKK EYLEM YAPAMIYOR'

Başbakanlığım döneminde ilk söylediğim şey; Milletimiz rahat olsun. Bu terör belasını milletimizin gündeminden çıkartacağız. Ve Bunu başardık, büyük ölçüde başardık. Bugün bölücü terör örgütü PKK, eylem yapamıyor, şehirlere ve dağlara hakim değil.

Terör örgütü PKK'nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin PKK diye bir sorunu var. Gençleri dağa çıkaran onlar. Geleceğini çalan onlar. Bölge insanını gözünü kırpmadan öldüren onlar. Biz ne yaptık. 17 yıl boyunca bölgeye hep hizmet götürdük.

BEYLİKDÜZÜ'NE METRO MÜJDESİ

Beylikdüzü'ne 170 kilometre uzunluğunda metro hat projemiz var. 5 yıl içinde faaliyete geçecek.

TAKSİM'DEKİ EZAN OLAYI

Umarım böyle bir şey olmamıştır. Eğer olsa bile bunun kabul edilecek bir yanı yoktur. Ezan bizim kutsalımızdır. Ezana karşı bir saygısızlık bu ülkede yapan varsa aklıyla zoru vardır.

