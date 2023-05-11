HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Binali Yıldırım'dan Muharrem İnce hakkındaki iddialara tepki! 'Siyaset bel altından yapılmamalı'

Binali Yıldırım'dan Muharrem İnce hakkındaki iddialara tepki! 'Siyaset bel altından yapılmamalı'

11.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili olarak ''Siyaset bel altından yapılmamalı, siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir'' dedi.

Binali Yıldırım'dan Muharrem İnce hakkındaki iddialara tepki! 'Siyaset bel altından yapılmamalı'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bugün Konya'ya geldi. İlk olarak İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Binali Yıldırım, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu.

'MİLLET İTTİFAKI DEĞİL, MENFAAT İTTİFAKI'

Millet İttifakı'nın, menfaat ittifakı olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, şunları söyledi:

''Bu seçimlerde Cumhurbaşkanımızın karşısında oluşan Millet İttifakı'na baktığımız zaman. Burada farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben bu ittifakın adını Millet İttifakı'ndan ziyade 'menfaat ittifakı' diye tanımlamayı daha uygun görüyorum. Çünkü daha seçim gerçekleşmeden makamların dağıtılması, hangi kurumların, hangi yöneticilerin, nasıl atanacağı gibi birçok konu, kamuoyunun önünde insanların hayretle izlediği bir tiyatroya döndü. Düşünün ki 2 ilin belediye başkanı var. Seçilmişler görev verilmiş. Görevlerini yerine getirme yerine veya getirme gibi bir dertleri olmadan bu sefer daha ileri bir göreve tayin ediyorlar ve seçimin yapılmasını da beklemiyorlar. Kendilerini cumhurbaşkanı gibi takdim ettiriyorlar. Bu bizim insanımızın aklıyla alay etmekten, başka bir şey değildir. Bu göreve onları seçenlere en hafifinden, yapılan en büyük saygısızlıktır. Hukuk devletinde de asla olmaması gereken bir şeydir ''

'FETÖ'NÜN BEL ALTI İNSANLARI İNFAZ ETMEYE YÖNELİK FAALİYETLERİDİR'

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili olarak da bunun bir FETÖ taktiği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

''Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili dünden beri, kamuoyunda bir gelişmeyi birlikte yaşıyoruz. Bu ve buna benzer olayları biz daha önce de gördük, yaşadık. 17-25'te gördük. Daha önce rahmetli Baykal'ın şahsıyla ilgili gördük. Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Eğer yarışacaksanız, hatırlayın, Muharrem İnce'yi uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da bilindik, okyanus ötesi FETÖ yöntemleriyle kişisel meselelerine iftiralara başvurmaktan da çekinmediler. Bizim tavsiyemiz Sayın İnce'nin bunlara aldırış etmemesi, mücadelesini aynen devam etmesidir. Bir kez daha şahsına yapılan bu çirkinlikleri şiddetle kınıyorum. Siyaset bel altından yapılmamalı, siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir.''

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan yanıtladı! Gençlerin soruları dikkat çektiErdoğan yanıtladı! Gençlerin soruları dikkat çekti
Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldıTogg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı
Kılıçdaroğlu: "Her birinizden hesabını soracağım"Kılıçdaroğlu: "Her birinizden hesabını soracağım"
Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim" diyerek paylaştı

Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim" diyerek paylaştı

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.