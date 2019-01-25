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Binali Yıldırım'dan yerel seçim anketi sonucu çıkışı!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.01.2019 07:18 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Mart 2019 yerel seçimine yönelik yayımlanan son anket araştırmaları sonucuna ilişkin konuştu. Binali Yıldırım, anket sonuçlarına ilişkin "Daha yolun çok başındayız. Biz İstanbulluların teveccühünü kazanacağımıza inanıyoruz. Gerçek anket sonucu sandıkta çıkacak" dedi.

Binali Yıldırım'dan yerel seçim anketi sonucu çıkışı!

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü isimli programda Murat Çelik, Binali Yıldırım'a yönelttiği bazı soruları ve karşılığında aldığı yanıtları şöyle aktardı:

Rakibiniz Ekrem İmamoğlu'na karşı sizin en büyük avantajınız nedir?

İstanbul seçimini kişisel mesele olarak görmüyorum. Biz 25 yılda İstanbul'u çöp dağlarından dünya metropolü haline getirdik. İstanbullulardan 2023'ün İstanbul'u için yeni bir yetki istiyoruz. Bizimki bir bayrak yarışı. Ben bakanlık da yaptım. Başbakanlık da, Meclis Başkanlığı da… Bulunduğum her konumda İstanbul'a yönelik icraatlarımıza katkı verdim. Avrasya Tüneli'nde de vardım. Marmaray'da da, Üçüncü Köprü'de de, Yeni Havalimanı'nda da… Bunlar bir siyasi hareketin vizyon projeleri. Şimdi de Belediye Başkanı olarak gençliğimi yaşadığım, ailemi kurduğum İstanbulumuza bu vizyon doğrultusunda hizmet etmeyi istiyorum.

"BUNLARIN HEPSİ BİZDE VAR"

Aynı şekilde, kendisinin size karşı avantajı nedir?

İstanbul'u yönetmek, vizyon ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var evvel Allah. Biz kendi işimize bakıyoruz.

"HER DİLDEN, MİLLETTEN İNSAN BURADA"

İmamoğlu'nun, "Arap turist tabii ki gelsin ama İstanbul Araplaştı ve bu yanlış" şeklindeki sözleri hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?

İstanbul, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin mozaiğidir. Her dilden, milletten insan burada. Burası 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir. İstanbul sadece Ortadoğu için değil, dünya için de bir çekim merkezi. İtalyan da burada, Japon da, Amerikalı da… Bizim ülkemiz 4 mevsimi birarada yaşayan turizm cenneti. Geçen yıl 12.5 milyon turist geldi İstanbul'a. Türkiye'ye gelen toplam turistin 3'te biri neredeyse.

"GERÇEK ANKET SONUCU SANDIKTAN ÇIKACAK"

İstanbul seçim sonucu yüzde kaça, yüzde kaç olacak? Anketlerdeki oranlar nedir, sizin tahminiz nedir?

Daha yolun çok başındayız. Biz İstanbulluların teveccühünü kazanacağımıza inanıyoruz. Gerçek anket sonucu sandıkta çıkacak.

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