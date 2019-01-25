Binali Yıldırım'dan yerel seçim anketi sonucu çıkışı!

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü isimli programda Murat Çelik, Binali Yıldırım'a yönelttiği bazı soruları ve karşılığında aldığı yanıtları şöyle aktardı:

Rakibiniz Ekrem İmamoğlu'na karşı sizin en büyük avantajınız nedir?



İstanbul seçimini kişisel mesele olarak görmüyorum. Biz 25 yılda İstanbul'u çöp dağlarından dünya metropolü haline getirdik. İstanbullulardan 2023'ün İstanbul'u için yeni bir yetki istiyoruz. Bizimki bir bayrak yarışı. Ben bakanlık da yaptım. Başbakanlık da, Meclis Başkanlığı da… Bulunduğum her konumda İstanbul'a yönelik icraatlarımıza katkı verdim. Avrasya Tüneli'nde de vardım. Marmaray'da da, Üçüncü Köprü'de de, Yeni Havalimanı'nda da… Bunlar bir siyasi hareketin vizyon projeleri. Şimdi de Belediye Başkanı olarak gençliğimi yaşadığım, ailemi kurduğum İstanbulumuza bu vizyon doğrultusunda hizmet etmeyi istiyorum.

"BUNLARIN HEPSİ BİZDE VAR"

Aynı şekilde, kendisinin size karşı avantajı nedir?



İstanbul'u yönetmek, vizyon ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var evvel Allah. Biz kendi işimize bakıyoruz.