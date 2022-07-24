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  4. Binali Yıldırım gençleri geri çevirmedi! "Çarşamba’yı Sel Aldı" türküsünü söyledi

Binali Yıldırım gençleri geri çevirmedi! "Çarşamba’yı Sel Aldı" türküsünü söyledi

24.07.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun’da gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmadı. Yıldırım, bir gencin "Türkü söyler misiniz?" isteğini geri çevirmeyerek mikrofonu eline alıp Samsun yöresine ait "Çarşamba’yı Sel Aldı" türküsünü söyledi. Binali Yıldırım daha önce de Erzincan'da Murat Dalkılıç konseri öncesi sahneye çıkarak türkü söylemişti. Yıldırım'ın türkü performansı sosyal medyada gündem olmuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorduğu soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, bir gencin "Türkü söyler misiniz?" ricasını geri çevirmedi.

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Mikrofonu eline alan Binali Yıldırım, "Çarşamba’yı Sel Aldı" türküsünü seslendirdi. Beraberinde gençlerden birinin "Gesi Bağları" türküsüne de eşlik eden Yıldırım, gençlerle eğlenceli vakit geçirdi. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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Binali Yıldırım daha önce de Erzincan'da Murat Dalkılıç konseri öncesi sahneye çıkarak türkü söylemişti. Yıldırım'ın türkü performansı sosyal medyada gündem olmuştu.

İHA

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Samsun Binali Yıldırım çarşambayı sel aldı
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