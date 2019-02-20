Binali Yıldırım'ın 'Adalar' programına sis engeli

Binali Yıldırım'ın resmi programında bu sabah saat 10.00'da Kartal iskelesinden hareketle Büyükada ve ardından Burgazada ziyaretleri bulunuyordu.
Ancak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sisin deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Yıldırım'ın bu programı iptal edildi.
Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamındaki Adalar ziyaretinin ileri bir tarihte gerçekleştireceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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