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Binali Yıldırım'ın 'Adalar' programına sis engeli

SEÇİM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım yoğun sis nedeniyle bu sabah yapacağı Adalar programını iptal etti.

Binali Yıldırım'ın resmi programında bu sabah saat 10.00'da Kartal iskelesinden hareketle Büyükada ve ardından Burgazada ziyaretleri bulunuyordu.

Ancak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sisin deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Yıldırım'ın bu programı iptal edildi.

Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamındaki Adalar ziyaretinin ileri bir tarihte gerçekleştireceği öğrenildi.

Kaynak: DHA


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binali yıldırım Adalar

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