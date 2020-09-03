Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir? Semiha Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Semiha Yıldırım ve Binali Yıldırım ile ilgili yapılan koronavirüs açıklamalarının ardından vatandaşlar arasında Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım araştırılmaya başlandı. Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını gün içinde Twitter hesabından duyurdu. Şimdi, Semiha Yıldırım ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Semiha Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar...

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile vücut kırgınlığı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Tetkikler neticesinde Covid-19 testlerinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyleyen Yıldırım, süreci evde geçireceklerini belirtti. Şimdi ise Semiha Yıldırım’ın hayatı ile ilgili araştırmalar yapılıyor.

1954 doğumlu olan Semiha Yıldırım yaş olarak şu anda 66 yaşında. Semiha Yıldırım mesleği de merak edilen kişiler arasında bulunuyor. Yıldırım’ın emekli öğretmen olduğu biliniyor. Semiha Yıldırım’ın çocukları tarafından yaptırılmış olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanmış olan İstanbul, Çekmeköy’de Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu isminde bir okul da bulunuyor. Semiha Yıldırım, Erzincan’ın ilinin Refahiye ilçesinin Kayı Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi sonrası öğretmen okulunu kazanan Yıldırım, 1972 senesinde öğretmen okulundan mezun oldu ve öğretmenlik yapmaya başladı. Öğretmenlik mesleğine ilk başladığı yer ise memleketi olan Erzincan’ın Refahiye ilçesi oldu. 1993 senesine dek öğretmenlik yapan Yıldırım, çok sayıda şehirde görev yaptıktan sonra 1993 senesinde emekli oldu. Emekliliğinin ardından da Semiha Yıldırım, gönüllü olarak eğitim projelerinde çalışmayı sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım ile evli olan Semiha Yıldırım’ın Erkan, Ahmet ve Büşra adında 3 çocuğu bulunuyor. Vatandaşlar arasında Semiha Yıldırım ne öğretmeni sorusu da soruluyor ancak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor. Şimdi koronavirüs testi pozitif çıkan Semiha Yıldırım ve Binali Yıldırım’ın güncel sağlık durumu araştırılmaya devam ediliyor.

