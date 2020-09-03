Binali Yıldırım korona mı oldu? Yıldırım açıklama yaptı! Binali Yıldırım kaç yaşında?

Gün içinde Binali Yıldırım’ın koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Şimdi herkes Binali Yıldırım korona mı oldu sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak hızla açıklama geldi. Peki, Binali Yıldırım korona iddiaları doğru mu? Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar...
Binali Yıldırım korona iddiaları sonrasında Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada; vücut kırgınlığı sebebiyle bu sabah Semiha Hanım ile beraber Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduklarını belirtti. Yapılan tetkiklerin ardından Binali Yıldırım Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı söyledi.
Şimdi Binali Yıldırım sağlık durumu da merak ediliyor. Binali Yıldırım yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti. Doktorların, süreci evde geçirmelerinin uygun olduğunu söylediğini açıklayan Yıldırım, vatandaşlardan da TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham etti. Son olarak Binali Yıldırım açıklamasında “Dua eder, dua bekleriz.” ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım korona açıklaması sonrası Yıldırım ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Türkiye’nin 27. ve son başbakanı olan Binali Yıldırım’ın yaşı da merak ediliyor. 20 Aralık 1955 doğumlu olan Yıldırım, şu anda 64 yaşında. Semiha Yıldırım ile evli olan Binali Yıldırım’ın 3 çocuğu bulunuyor. Binali Yıldırım nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Yıldırım, Kayıköy, Refahiye, Erzincan doğumlu.
Türk siyasetçi ve mühendis olan Yıldırım, aynı zamanda 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti’nin üçüncü genel başkanı. Yıldırım, başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı görevine 2016 yılının Mayıs ayında başladı. Başbakanlık görevi öncesinde de 2002-2013 ve 2015-2016 seneleri arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra Yıldırım, 2014 ve 2015 seneleri arasında Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. Şimdi, Binali Yıldırım sağlık durumu ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve yakından takip ediliyor.