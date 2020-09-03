Binali Yıldırım korona mı oldu? Yıldırım açıklama yaptı! Binali Yıldırım kaç yaşında?

Gün içinde Binali Yıldırım’ın koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Şimdi herkes Binali Yıldırım korona mı oldu sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak hızla açıklama geldi. Peki, Binali Yıldırım korona iddiaları doğru mu? Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar...

BİNALİ YILDIRIM KORONA MI OLDU?

Binali Yıldırım korona iddiaları sonrasında Binali Yıldırım resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada; vücut kırgınlığı sebebiyle bu sabah Semiha Hanım ile beraber Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduklarını belirtti. Yapılan tetkiklerin ardından Binali Yıldırım Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı söyledi.

Şimdi Binali Yıldırım sağlık durumu da merak ediliyor. Binali Yıldırım yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti. Doktorların, süreci evde geçirmelerinin uygun olduğunu söylediğini açıklayan Yıldırım, vatandaşlardan da TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham etti. Son olarak Binali Yıldırım açıklamasında “Dua eder, dua bekleriz.” ifadelerini kullandı.