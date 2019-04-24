Binali Yıldırım'dan Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye tebrik ziyareti

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Yıldırım'ı belediye binası önünde Düzce Valisi Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, birim müdürleri ve partililer karşıladı.

Vatandaşlar tarafından belediye önünde sevgi gösterisiyle karşılanan Yıldırım, daha sonra başkanlık makamına geçerek ziyaretçi defterini imzaladı.

- "Kendisinden çok şey öğrendim"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Binali Yıldırım'ın Düzce'ye önemli katkılarda bulunduğunu belirten Özlü, "Kendisiyle 2 yıla yakın Bakanlar Kurulu'nda birlikte çalışma imkanı buldum. Birlikte çalışması çok kolay olan bir karaktere sahiptir. İnsanı rahatlatır. En stresli anlarda bile bir espriyle ortamı yumuşatır. Kendisinden çok şey öğrendim. Siyasi hayatımda çok önemli bir yeri var." diye konuştu.

Binali Yıldırım ise Özlü'nün yerel kalkınmada Düzce'yi ileri noktalara taşıyacağına inandığını vurgulayarak, "Kendisiyle 2 yıl aynı kabinede çalıştık. Bakanlık görevini yürüttü. Kendisinden memnunduk. Görev süresi içerisinde ülkemizde teknolojinin, sanayinin gelişmesi, yerli ve milli sanayinin kurulması konusunda çok önemli gayretleri oldu. Düzceliler kendisine büyük destek verdi. Güven duydu. Bu başarılarını doğduğu, büyüdüğü, ekmeğini yediği, acı tatlı hatıraları olan memleketinde sürdürmesini diliyorum. Yerel kalkınmada Düzce'nin daha ileri gidebilmesi adına güzel işlere imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, daha sonra Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

