Binanın havalandırma boşluğuna düşen tavuğu itfaiye kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üç katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen tavuk, halat yardımıyla inen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üç katlı bir binanın havalandırma boşluğundan tavuk sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna girişin sağlandığı kapının kapalı olması nedeniyle binanın damından halat yardımıyla iniş yaparak tavuğa ulaştı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarılan tavuk sahibine teslim edildi.

Tavuğun sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

