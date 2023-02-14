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Binaya ilk bakışta her şey anlaşılıyor! 'Hiç istenmeyen durum' diyerek açıkladı: "Kolonlar zayıf, çok kirli bir derenin kumu kullanılmış"

14.02.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük kaliteli malzemeyle inşa edildi, kirli derenin kumu kullanıldı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Yoldaş Apartmanından alınan numunelerde kolonlarla ilgili gerçek ortaya çıkarken uzmanlar 'hiç istenmeyen durum'u açıkladı.

Binaya ilk bakışta her şey anlaşılıyor! 'Hiç istenmeyen durum' diyerek açıkladı: "Kolonlar zayıf, çok kirli bir derenin kumu kullanılmış"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, binaların çökme nedenini belirlemek amacıyla enkazlardan numune alınmasına başlandı. Enkazdan alınan numuneye göre yıkılan binada "düşük kalitede malzeme" kullanıldığı ortaya çıktı. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, "Binada kolon kirişleri yapılmamış. Çok kirli bir derenin kumu kullanılmış. Kumun içinde çok iri çakıllar var. Kolonlar binanın yüksekliğine oranla çok zayıf" açıklamasında bulundu.

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KURALLARA UYULUP UYULMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı enkazından numune alan ekipte yer alan Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, AA muhabirine, enkazın beton ve demir numunesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Enkazdan alınan numunede, ilk olarak inşaatın tekniğe uygun yapılıp yapılmadığına bakacaklarını anlatan Savaş, inşaatın gerekli donatı kurallarına uygunluğunu da araştıracaklarını söyledi. Savaş, yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayacaklarını kaydetti.

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"KOLONLAR ÇOK ZAYIF"

Numunelerin bir kısmını Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının bir kısmını da kendilerinin aldığını ifade eden Savaş, "Fırat Üniversitesi laboratuvarında değerlendirmesini yapacağız ama binada ilk görünüşte düşük kalitedeki malzemeler kullanıldığı görülüyor." dedi.

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Savaş, laboratuvar aşamasından sonra deney sonuçlarının 2 haftaya kadar sonuçlanacağını belirterek, "Binada kolon kirişleri yapılmamış. Kum kullanılmış ama çok kirli bir derenin kumu kullanılmış. Kumun içinde çok iri çakıllar var. Kolonlar binanın yüksekliğine oranla çok zayıf." diye konuştu.

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"BETON KALİTESİ ÇOK ZAYIF BİNALARDA GÜÇLENDİRME YAPILAMAZ"

Binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yerine yenilerinin yapılması gerektiğini dile getiren Savaş, beton kalitesi çok zayıf olan yapılarda güçlendirme yapılamayacağını söyledi.

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Betonun ve içinde kullanılan kumun kalitesinin önemine değinen Savaş, "Bu binanın kolonlarında 7-8 santimetre çapında taşlar çıkıyor. Dere yatağındaki yuvarlak taşlar, beton içerisinde hiç istenmeyen durum. İnşaat tekniğine göre donatıları birleştirilmemiş." ifadelerini kullandı.

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Eski binaların kontrol edilmesini, yeni ev alırken ekspertiz raporuna bakılmasını tavsiye eden Savaş, "Yeni deprem yönetmeliklerine göre bina yapılırsa bir problem çıkmaz çünkü kontrollü bir şekilde yapılıyor. Ama eski binalara muhakkak bir çözüm bulunması lazım. Onarım gerekiyorsa onarım yapılmalı, aksi takdirde binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım." diye konuştu.

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(AA)

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