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Bingöl'de 5,7'lik deprem! Prof Dr. Naci Görür, aylar öncesinden uyarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 18:15 | Son Güncelleme

Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür'ün verdiği bir demeçte, "Bingöl Karlıova'ya doğru Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. veya Malatya, Adıyaman yöresi... Oradan Kahramanmaraş'a uzanan kesimlere özenli olmak lazım" dediği ortaya çıktı

Bingöl'de 5,7'lik deprem! Prof Dr. Naci Görür, aylar öncesinden uyarmış

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. 5,8 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremin ardından Ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce yaptığı uyarı gündeme geldi.

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce yaptığı bir konuşmasında, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş'a olan kesimlere özenli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

ELAZIĞ DEPREMİNİ 4 AY ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

6 Ekim 2019'da Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof. Dr. Naci Görür depremi nokta atışıyla işaret etmişti.

Naci Görür, "Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası" demişti.

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