HABER

Binicilik tutkusu yaş tanımıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ordu'da küçük yaşta ata binmeye başlayan ve yaklaşık 70 yıldan bu yana bu sevdasından hiç vazgeçmeyen Ali Bulat, gününün büyük bölümünü atların arasında geçiriyor - Ali Bulat: - "75 yaşındayım ve ilçede en yaşlı at biniciyim. Atın bizim kültürümüzde yeri hep ayrı olmuştur. Allah ömür verdiği sürece at üstünden inmeyeceğim"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da küçük yaşta ata binmeye başlayan ve yaklaşık 70 yıldan bu yana bu sevdasından hiç vazgeçmeyen Ali Bulat (75), gününün büyük bölümünü atların arasında geçiriyor.

Ünye ilçesinde yaşayan, küçük yaşlarda ailesine ait atla biniciliğe başlayan ve o günden sonra adeta at sırtından inmeyen Bulat, Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'ndeki rahvan yarış atlarıyla yakından ilgileniyor.

Tesisin harasında kendisine ait atla birlikte 20 atın her türlü bakım, temizlik ve tımarını yapan Ali Bulat, atları her yıl geleneksel olarak düzenlenen rahvan yarışlarına hazırlıyor.

Aynı zamanda rahvan at yarışçısı da olan Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata binmenin kendisinde yaklaşık 70 yıllık bir tutku olduğunu, bu yolla günün tüm yorgunluğunu attığını belirtti.

Bulat, "75 yaşındayım ve ilçede en yaşlı rahvan at biniciyim. At bizim kültürümüzde yeri hep ayrı olmuştur. Allah ömür verdiği sürece at üstünden inmeyeceğim." dedi.

Atlara olan sevgisini anlatan Bulat, "Dedemin vefat haberini duyar duymaz babamla birlikte yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki yaylaya gitmiştik. O sırada babam beni atının terkisine koymuştu. Birlikte uzun bir yolculuk yapmıştık. O zaman 4 yaşındaydım ve bunu asla unutamam. O gün bu gündür bu at sevgisi benden çıkmadı." şeklinde konuştu.

Rahvan at yarışlarında 7 birincilik kupası ve madalyalar kazandığını anlatan Bulat, atla ilgili bilgi, birikim ve tecrübesini genç nesillere aktaracağını da kaydetti.

Bulat, atlara olan sevgisinin hiç azalmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Günümün neredeyse tamamını da atların içerisinde geçiriyorum. Sabahın erken saatlerinde Ünye Belediyesi Binicilik Tesislerine geliyorum. Akşam saatlerine kadar da buradan hiç ayrılmıyorum. Burada başta kendi atım olmak üzere diğer atlarla yakından ilgileniyorum. Beni gün içerisinde bulmak isteyenler burada bulabiliyor."

Atının yere düşmesi sonucu kaza atlattığını ve el bileğinin kırıldığını anlatan Bulat, bu kazalara rağmen at sevdasından vazgeçemediğini söyledi.

Rahvan atların yarışlara hazırlanması hakkında da bilgiler veren Bulat, "Rahvan atlarının bakımları düzgün ve zamanında yapılmalıdır. Günlük gezdirilmesi gerekmektedir. Atın bakımı sağlam olursa yarışları kazanma olasılığı da yüksek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bulat, at sevgisini çocukları ve torunlarına da aşılacağını dile getirerek, herkesi atları sevmeye ve onlara ilgi göstermeye davet etti.

Ali Bulat'ın kızı Gülseren Uysal da "Ben kendimi bildim bileli babam atlarla ilgileniyor. Kapımızdan at hiç eksik olmadı. Babam her gününü burada geçiriyor. Babamı nerede arasan o hep buradadır." dedi.

Uysal, babasının atlara olan yaklaşımını çok olumlu bulduğunu belirterek, hayvan sevgisine sahip bir babası olduğu için kendini mutlu hissettiğini sözlerine ekledi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler
‘Bağırsak Hastalıkları Hasta Okulu’‘Bağırsak Hastalıkları Hasta Okulu’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
at ordu ömür Rahvan At sevgi Ünye

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

BBP'li adayı gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Seçim aracını kendisi kullanıyor

BBP'li adayı orada gören şaşkınlığını gizleyemiyor!

Süleyman Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek kritik operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Günlük burç yorumları 6 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Balık burcundaki Ay, burçları nasıl etkiliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.