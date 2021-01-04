Binlerce arı telef oldu: Nosema hastalığı kaptılar

Bingöl’den geçtiğimiz aylarda Adana’ya arılarını kışlatmak (kış bakımı) için gelen onlarca arıcı, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerine yerleşti. Ancak geçen 2 haftada 3 bine yakın kovandaki on binlerce arı öldü. Yıllardır bölgede arı yetiştiriciliği yapan çok sayıda kişi, ölümlere suyu çekilen nehirdeki kirliliğin veya narenciye bahçelerine atılan ilaçların neden olduğunu öne sürdü.

Şikayet üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen kontrol ekipleri, olayla ilgili araştırmanın yapılması amacıyla peteklerdeki baldan ve nehir suyundan numune aldı.

'50 BİN TL'YE YAKIN ZARARIMIZ VAR'

150 kovan ile arıcılık yapan Nurettin Çağlayan, her geçen gün arı ölümlerinin arttığını vurgulayarak, “150 kovandaki arılarımızın çoğu ölmüş durumda. Bu arıların ölme sebepleriyse burada ki bağ ve bahçelere atılan zehirler. O zehirler nedeniyle bu arıları telef oluyor. Maalesef bizimde burada 50 bin TL’ye yakın zararımız var. Bundan sonra kendi imkanlarımızla ne yapabileceksek yapacağız. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama kimse cevap vermiyor” diye konuştu.