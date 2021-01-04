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Binlerce arı telef oldu: Nosema hastalığı kaptılar

04.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Binlerce arı telef oldu: Nosema hastalığı kaptılar

Adana’da son 1 aydır çeşitli nedenlerle ölen on binlerce arı nedeniyle yetiştiriciler, bal ve arı fiyatlarının artacağını öngörüyor.

Bingöl’den geçtiğimiz aylarda Adana’ya arılarını kışlatmak (kış bakımı) için gelen onlarca arıcı, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerine yerleşti. Ancak geçen 2 haftada 3 bine yakın kovandaki on binlerce arı öldü. Yıllardır bölgede arı yetiştiriciliği yapan çok sayıda kişi, ölümlere suyu çekilen nehirdeki kirliliğin veya narenciye bahçelerine atılan ilaçların neden olduğunu öne sürdü.

Şikayet üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen kontrol ekipleri, olayla ilgili araştırmanın yapılması amacıyla peteklerdeki baldan ve nehir suyundan numune aldı.

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'50 BİN TL'YE YAKIN ZARARIMIZ VAR'

150 kovan ile arıcılık yapan Nurettin Çağlayan, her geçen gün arı ölümlerinin arttığını vurgulayarak, “150 kovandaki arılarımızın çoğu ölmüş durumda. Bu arıların ölme sebepleriyse burada ki bağ ve bahçelere atılan zehirler. O zehirler nedeniyle bu arıları telef oluyor. Maalesef bizimde burada 50 bin TL’ye yakın zararımız var. Bundan sonra kendi imkanlarımızla ne yapabileceksek yapacağız. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama kimse cevap vermiyor” diye konuştu.

Ölen on binlerce arı nedeniyle bal ve arı fiyatlarının artacağını söyleyen Çağlayan, “Mutlak ki bu fiyatlar etkilenecektir. Eğer arı çoğalmazsa bal hiç çoğalmaz. Arı çok olduğu zaman balın da bereketi çoğalır. Fiyatlar da bir artış olacak” dedi.

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'NOSEMA HASTALIĞI KAPTILAR'

Bölgede 10 yıldır arıcılık yapan Hasan Kara da ilk kez bu kadar çok arı ölümüyle karşılaştıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Arı ölümleri bu nehirden dolayı oldu. Nehirde su yoktu ve zehir atıldı. Nehirde balık ölümleri oldu ve çok aşırı şekilde kokuyordu. Bu arı ölümleri de ondan sonra oldu. Nehre suyu bırakmaları çözüm olmadı. Arı oradan ‘Nosema’ denilen bir hastalık kaptı. Bu rutubet ve nemden kaynaklanan bir şey. Şu anda yaşayan arıları kaldırdık. Yer değiştirmesi ve ilaç tedavisi yapılmalı. Kışın ortasında olduğumuz için bu ilaç tedavisini yapamıyoruz. Sudan numune aldılar ama onun sonucu da çıkmadı. 350 kovanım vardı şuanda 200-250 tane kaldı.”

Bal ve arı fiyatlarının da artacağını aktaran Kara, “Burada bal üretimi yok. Biz Adana bölgesine arıları kışlatmak için geliyoruz. Bu kışlatma böyle devam ederse arıları ilkbahar mevsimine yetiştiremeyiz. Çok fazla arı telef olduğu zaman üretime de bu etki edecektir. Bu şekilde arı diye bir şey kalmadı. Hastalık bütün Adana bölgesinde görülüyor. Bu ölümler nedeniyle arı fiyatları yükselecek. Çünkü arı yok. Arı olmadığı için ilkbaharda olan arıların fiyatları 2 katına çıkar. Arı fiyatları 400 liraydı ama ilkbaharda eğer arı olursa 700-800 lirayı bulur. Bal fiyatlarını da etkiler bu. İnşallah da etkiler çünkü bizim burada çok zararımız oldu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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